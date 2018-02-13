نمایشگاه «انقلاب ایران؛ فراتر از ایران» در قم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در خارج از مزرهای ایران با نام «انقلاب ایران؛ فراتر از ایران»، به همت اتحادیه بینالمللی امت واحده، در صحن جامع فاطمی حرم حضرت معصومه (س) برگزار شد.
این نمایشگاه سعی کرد این کلیشه ذهنی مخاطبان از انقلاب مردم ایران را که «انقلاب ۵۷ انقلابی ایرانی و شیعی بود»، به چالش بکشد و انقلاب اسلامی را فراتر از مرزهای جغرافیایی و مذهبی معرفی کند.
مهمترین قسمت این نمایشگاه، حضور و سخنرانی چهرههای انقلابی کشورهای مختلف و بیان تأثیر انقلاب اسلامی در کشورشان بود. ناصر ابوشریف، نماینده جهاد اسلامی فلسطین در ایران، خالد قدومی، نماینده حماس در ایران، سهیل اسعد، مبلغ بینالمللی از آرژانتین، سید مرتضی السندی، از رهبران حرکت وفا بحرین، سید عاکف زیدی، مبلغ بینالمللی از هند، علی نوازخوان مبلغ بینالمللی از بنگلادش و عبدالرحیم التهامی، مبلغ بینالمللی از آفریقا، از جمله سخنرانان این نمایشگاه بودند که در شبهای دهه فجر به بیان وضعیت کشور خود و تأثیر انقلاب ایران در منطقه زندگی خود پرداختند.
همچنین قسمت ورودی نمایشگاه تصویری ۱۱ متری از مسجدالاقصی که شهید ابوثریا نیز در آن حضور دارد طراحی شده بود و این امکان برای عموم مردم فراهم بود تا بتوانند با آن عکس یادگاری بگیرند و با هشتگ فراتر از ایران در فضای مجازی به اشتراک بگذارند.
نماشگاه «انقلاب ایران؛ فراتر از ایران» در ایام دهه فجر در صحن جامع فاطمی حرم حضرت معصومه (س)، پذیرای بازدیدکنندگان بود.
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