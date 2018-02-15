رایگانی مصلی برای نمایشگاه تهران و شروع به کار نمایشگاه اهواز

خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ: پس از دو هفته پر خبر هفده و هجده خبری در گزارش های «یک هفته با کتاب»، این هفته یک گزارش کم خبر منتشر می شود. گزارش مروری هفته ای که گذشت، حاوی ۱۰ خبر در حوزه کتاب و نشر است که یک خبر آن خارجی است.

معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موسسه خانه کتاب، هیئت نظارت بر ضوابط نشر، نمایشگاه کتاب اهواز، جشنواره کتاب سال خلیج فارس، محفل فارسی‌زبانان غیرایرانی، همایش روز جهانی داستان، نهاد کتابخانه ها و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، نهادهایی هستند که خبرهای داخلی این گزارش به آن ها مربوط می شود.

در ادامه گزارش مرور خبرهای حوزه کتاب و نشر را در این هفته از نظر می گذرانیم:

سخنان جوادی درباره رایگان بودن مصلی برای نمایشگاه کتاب

محسن جوادی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در گفتگویی که این هفته با خبرنگار مهر داشت، گفت: مکان مصلای تهران به صورت رایگان در اختیار این نمایشگاه قرار می‌گیرد اما هزینه استفاده از برخی زیرساخت‌های این مجموعه پرداخت می‌شود.

وی درباره قرارداد مربوط به برگزاری نمایشگاه در مصلای تهران و اینکه آیا مدیریت این مجموعه بابت در اختیار گذاشتن مکان برگزاری نمایشگاه، اجاره‌ای مطالبه کرده است یا خیر؟، گفت: این قرارداد مراحل نهایی تدوین را سپری می‌کند. آنطور که همکاران، به بنده گفتند و همچنین مسئولان مصلی عنوان کردند، قرار نیست که بابت مکان برگزاری نمایشگاه، مبلغی از طرف مجریان نمایشگاه به مصلی پرداخت شود.

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین گفت: طبیعتاً در مورد هزینه‌های مربوط به برخی زیرساخت‌ها در مصلی از قبیل آب و برق و موارد دیگر، دوستان ما در حال رایزنی برای تعیین نرخ‌های دقیق این موارد هستند و با توجه به اینکه استفاده از این زیرساخت‌ها، ضروری است، ما ضمن تشکر از مسئولان مصلی، اعلام می‌کنیم که مشکلی از بابت پرداخت این قبیل هزینه‌ها وجود ندارد.

اعلام زمان آغاز ثبت نام وام ۱۰ میلیونی به اهالی قلم

طبق خبری که دوشنبه این هفته منتشر شد، مجید غلامی جلیسه مدیرعامل موسسه خانه کتاب، از ارائه تسهیلات در قالب وام ۱۰ میلیون تومانی به اهالی قلم در سال جاری خبر داد و گفت: ثبت نام برای دریافت این وام از ۲۸ بهمن ماه با بازپرداخت ۳۶ ماهه به اهالی قلم اعطا می‌شود.

سخنان رئیس هیات نظارت بر ضوابط نشر درباره شخصیت های منفی داستان ها

رئیس هیات نظارت بر ضوابط نشر، ادعای برخی داستان‌نویسان را که بررس‌های کتاب اجازه استفاده از کاراکترِ شهروندان شهرهای مذهبی را به عنوان «شخصیت منفی داستان» نمی‌دهند، رد کرد.

این خبر روز سه شنبه منتشر شد که حاوی گفتگوی خبرنگار مهر با حجت الاسلام محمدعلی مهدوی‌راد رئیس این هیئت بود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این ادعای برخی داستان نویسان که بررس‌های کتاب در وزارت ارشاد اجازه استفاده از کاراکترِ شهروندان شهرهای مذهبی کشور را به عنوان شخصیت منفی در داستان نمی‌دهند، صحت دارد؟، گفت: خیر، چنین چیزی صحت ندارد و ما هیچ ماده قانونی و حتی تبصره‌ای هم در ضوابط نشر، ناظر بر این مسئله نداریم.

آغاز به کار نمایشگاه کتاب اهواز با وجود گرد و غبار

در حالی که مطابق اعلام اداره کل حفاظت از محیط زیست استان خوزستان، غلظت گرد و غبار موجود در هوای اهواز تا ساعت ۱۲ سه‌شنبه ۲۴ بهمن به ۵۷ برابر حد مجاز رسیده و به بیماران قلبی و ریوی توصیه شد در این شرایط به هیچ وجه در معرض هوای بیرون قرار نگیرند، موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران تصمیمی بر لغو برگزاری نمایشگاه استانی کتاب خوزستان نگرفت و این نمایشگاه دیروز چهارشنبه ۲۵ بهمن در محل دائمی نمایشگاه‌های اهواز آغاز به کار کرد.

انتشار فراخوان دومین جشنواره انتخاب کتاب سال خلیج فارس

روز شنبه ۲۱ بهمن، فراخوان دومین جشنواره انتخاب کتاب سال خلیج فارس منتشر شد.

این جشنواره توسط انجمن نویسندگان و مولفان هرمزگان با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان، معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و موسسه خانه کتاب در دو بخش «آثار مرتبط با خلیج فارس» و «آثار مرتبط با استان هرمزگان» برگزار می شود.

برگزاری محفل فارسی‌زبانان غیرایرانی

عصر دوشنبه، محفل فارسی‌زبانان غیرایرانی با حضور ادب‌دوستان و شاعرانی از کشورهای همسایه برگزار شد و ۲۴ شاعر از کشورهای افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و هندوستان در آن به شعرخوانی پرداختند.

علاوه بر ادیبان کشورهای افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و هندوستان، «شفیق شرق» رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در ایران، محمدعلی مجاهدی شاعر پیشکسوت آیینی، جواد محقق دبیر دوازدهمین جشنواره شعر فجر، محمدکاظم کاظمی شاعر و دبیر جشنواره یازدهم، سیدموسی حسینی کاشانی مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قم و مهدی قزلی دبیر اجرایی دوازدهمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر نیز حضور داشتند.

برگزاری همایش روز جهانی داستان

همایش روز جهانی داستان و مراسم تقدیر از ژیلا تقی زاده باهمکاری کانون فرهنگی چوک و کانون ادبیات ایران هم، دیروز چهارشنبه ۲۵ بهمن در سالن اجتماعات کانون ادبیات ایران برگزار شد.

برگزاری نشست کتابخوان مهارت های مجازی

دومین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی مطالعات فضای مجازی با موضوع معرفی کتاب‌های حوزه «مهارت‌های مجازی»، با حضور سید امیرحسین مکبری، مشاور پژوهشگاه فضای مجازی، علی‌اصغر قائمی‌نیا، مدرس رشته اقتصاد در دانشگاه تهران، حسین سلیمانی، مدیر کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان اوقاف و امور خیریه و جمعی از علاقه‌مندان حوزه فضای مجازی، برگزار شد.

آغاز حرکت دو کتاب‌خانه سیار کانون پرورش فکری

هم‌زمان با دهه مبارک فجر کتاب‌خانه‌های سیار روستایی کانون در نهبندان خراسان جنوبی و زنجانرود استان زنجان کار خدمت‌رسانی به بچه‌های روستایی و عشایری را آغاز کردند.

کتاب‌خانه سیار روستایی نهبندان خدمات خود را برای ۲۵ روستا ارایه خواهد داد و نزدیک به ۲هزار و۵۰۰ دانش‌آموز از خدمات این کتاب‌خانه سیار بهره‌مند خواهند شد و کتاب‌خانه سیار روستایی زنجانرود به کودکان و نوجوانان ۲۰ روستای این منطقه خدمات فرهنگی و هنری ارایه می‌کند.

معرفی نامزدهای جایزه نمایشگاه کتاب لایپزیگ

نمایشگاه کتاب لایپزیگ، کمتر از یک ماه دیگر آغاز می‌شود. به طور سنتی، جایزه این نمایشگاه در سه بخش شامل داستان، غیرداستانی/مقاله و ترجمه اهدا می‌شود و طبق خبری که سه شنبه این هفته منتشر شد، فهرست نامزدهای جایزه این نمایشگاه منتشر شد.