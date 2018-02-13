امضای تفاهم نامه سازمان محیط زیست با سازمان نظام مهندسی کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، تفاهم نامه همکاری مابین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان حفاظت محیط زیست امضا شد.

در این یادداشت تفاهم ضمن تاکید بر نقش و ماموریت دو سازمان در حفاظت و بهسازی محیط زیست و حرکت در جهت توسعه پایدار، به ایجاد زمینه اشتغال فارغ التحصیلان در مشاغل سبز نگاه ویژه ای شده است. ایجاد زمینه های همکاری دو جانبه در خصوص ایجاد هسته های زیست محیطی HSE، مدیریت گونه های جانوری، تسهیل در استفاده از فن آوری های سازگار با محیط زیست، همکاری در خصوص گسترش کارآفرینی در حوزه گردشگری و ... از مهمترین بخش های این تفاهم نامه است.

به موجب این تفاهم نامه مقرر شد کمیته هماهنگی مشترک دو سازمان جهت تدوین و طراحی برنامه اجرایی تفاهم نامه تشکیل گردد.