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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۱۱

رئیس گروه ورزش بانوان سازمان ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری:

توسعه زیر ساخت های ورزش بانوان در چهارمحال و بختیاری ضروری است

توسعه زیر ساخت های ورزش بانوان در چهارمحال و بختیاری ضروری است

شهرکرد- رئیس گروه ورزش بانوان سازمان ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری گفت: توسعه زیر ساخت های ورزش بانوان در چهارمحال و بختیاری ضروری است.

سوسن تمدن در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه توسعه زیر ساخت های ورزش بانوان چهارمحال و بختیاری ضروری است، اظهار داشت: ظرفیت ها و پتانسیل های بسیاری در حوزه ورزش بانوان وجود دارد که با توسعه زیرساخت ها ارتقا می یابد.

وی عنوان کرد:  ۱۷۲ برنامه ورزشی به مناسبت دهه فجر در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

رئیس گروه ورزش بانوان سازمان ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در این برنامه های ورزشی بیش از ۴۰۰ ورزشکار از بانوان استان حضور داشتند.

وی بیان کرد: باید با برنامه ریزی مناسب زمینه موفقیت ورزشکاران چهارمحالی در رقابت های کشوری و بین المللی فراهم شود.

رئیس گروه ورزش بانوان سازمان ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: با وجود کمبود ها در حوزه ورزش بانوان شاهد توسعه ورزشی در بخش بانوان چهارمحال و بختیاری هستیم.

کد مطلب 4227117

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