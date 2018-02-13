توسعه زیر ساخت های ورزش بانوان در چهارمحال و بختیاری ضروری است

سوسن تمدن در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه توسعه زیر ساخت های ورزش بانوان چهارمحال و بختیاری ضروری است، اظهار داشت: ظرفیت ها و پتانسیل های بسیاری در حوزه ورزش بانوان وجود دارد که با توسعه زیرساخت ها ارتقا می یابد.

وی عنوان کرد: ۱۷۲ برنامه ورزشی به مناسبت دهه فجر در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

رئیس گروه ورزش بانوان سازمان ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در این برنامه های ورزشی بیش از ۴۰۰ ورزشکار از بانوان استان حضور داشتند.

وی بیان کرد: باید با برنامه ریزی مناسب زمینه موفقیت ورزشکاران چهارمحالی در رقابت های کشوری و بین المللی فراهم شود.

رئیس گروه ورزش بانوان سازمان ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: با وجود کمبود ها در حوزه ورزش بانوان شاهد توسعه ورزشی در بخش بانوان چهارمحال و بختیاری هستیم.