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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۲۸

جهت پیگیری طرح ترافیک خبرنگاران؛

نشست نمایندگان انجمن ورزشی نویسان با عضو شورای شهر

نشست نمایندگان انجمن ورزشی نویسان با عضو شورای شهر

نشست نمایندگان انجمن ورزشی نویسان با مسجد جامعی عضو شورای شهر و دکتر رجایی مشاور رسانه ای شهردار تهران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر،  در این دیدار که با حضور دکتر احمدی رئیس انجمن، جهانگیر کوثری عضو هیات رئیسه و محمود عبدالهی دبیر کل انجمن ورزشی نویسان ایران با دکتر مسجد جامعی عضو تاثیرگذار شورای اسلامی شهر تهران و دکتر رجایی مشاور رسانه ای شهردار تهران برگزار شد اعتراض جامعه خبری بخصوص اعضای انجمن ورزشی نویسان ایران به طرح معاون حمل ونقل شهرداری و تصویب آن از سوی شورای اسلامی شهر تهران منتقل شد.

نمایندگان انجمن با مطرح کردن مشکلات عدیده ای که طرح جدید شهرداری برای فعالیت جامعه رسانه ای ایجاد خواهد خواستار پیگیری، بازنگری و اصلاح طرح مصوب شدند.

دکتر مسجد جامعی که از اعضای تاثیر گذار شورای شهر تهران است و همواره از جامعه رسانه حمایت کرده در این نشست اعلام داشت که تمام تلاش خود را برای اصلاح این طرح و کمک به جامعه خبری بکار خواهد بست.

دکتر رجایی مشاور شهردار تهران نیز از نمایندگان انجمن درخواست کرد تا ضمن حفظ آرامش، طرح های جایگزین برای رفع مشکل خبرنگاران از سوی انجمن ورزشی نویسان به شهرداری ارائه گردد که این طرح از سوی نمایندگان انجمن ارائه شد.

دکتر رجایی نیز در پایان نشست قول مساعد داد که با همکاری انجمن و نگاه مثبت شهردار به جامعه و قشر رسانه ای این موضوع بزودی حل و فصل گردد.

کد مطلب 4227184
رضا خسروي

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