جشنواره هنرهای تجسمی فجر گشایش یافت/۳۵۰ اثر برگزیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای آیین گشایش این جشنواره که شامگاه سه شنبه به میزبانی نگارخانه وصال برگزار شد، معاون هنری فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس در گزارشی کوتاه گفت: برگزاری این جشنواره در ۵ سال گذشته بی سابقه بود، بنابر این جا دارد که از همه انجمن تجسمی شهرستان ها و شیراز و همچنین انجمن تجسمی استان فارس تقدیر و تشکر شود.

مهدی رنجبر در ادامه افزود: در شیراز؛ نگارخانه های نارنج، وصال، ملی عکس، تار و پود، موزه گالری آب و نگارخانه استاد سعید غلامی در جریان این رویداد تجسمی قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه بیش از ۶۰۰ اثر به جشنواره رسید، افزود: در گزینش اولیه ۳۵۰ اثر برگزیده شد و داوری تا ثانیه های آخر روز ۲۹ بهمن ادامه دارد تا در روز ۳۰ بهمن ماه نفرات برگزیده معرفی شوند.

رنجبر با ستایش از عملکرد انجمن هنرهای تجسمی فجر گفت: با اینکه امسال دهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر در تمامی مراکز استانها به شکلی دیگر برگزار می شد، اما استان فارس این جشنواره را به طور رقابتی برگزار کرد در حالیکه در هیچ یک از استان های دیگر این جشنواره رقابتی برگزار نمی شود.

وی این رقابت میان هنرمندان استان فارس را نقطه تفاوتی برای رونق فعالیت های تجسمی استان فارس برشمرد و افزود: از هنرمندان تجسمی درخواست می کنم که وحدت و یکپارچگی را در میان خود حفظ کنند چراکه این هنر انفرادی است اما به هر روی باید در محافلی به طور گروهی شرکت کنند.

رنجبر در پایان خواستار تعامل بیشتر هنرمندان تجسمی فارس شد و وحدت بیشتر شد.

این در حالیست که در بخش جنبی با عنوان آثار شاخص هنرمندان فارس به نمایش گذاشته می شود و آثار هنرمندان شهرستان ها هم در این بخش قرار می گیرد.

دبیر انجمن هنرهای تجسمی استان فارس هم در توضیح این نمایشگاه گفت: در بخش های نقاشی، حجم و ویدئو آرت در نگارخانه وصال، بخش دوم آثار نقاشی در نگارخانه تاروپود(چهارراه حافظیه، مرکز اسناد)، در بخش گرافیک و تصویرسازی در نگارخانه آب(روبروی ارگ کریم خان زند- جنب اداره پست قدیم)، عکس، نقاشی خط، طراحی و چاپ و کاریکاتور در نگارخانه استاد غلامی(چهارراه حافظیه، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بخش معاونت هنری) به نمایش در می آید.

مرضیه احمدی فخر اضافه کرد: نگارخانه ملی نیز واقع در چهارراه حافظیه، باغ ملی به بخش شهرستانها و خارج از مسابقه اختصاص داده شده است.

وی افزود: لازم به ذکر است که آثار بخش جنبی نیز در نگارخانه نارنج در روز ۲۰ بهمن گشایش یافته بود.

در ادامه روز، شامگاه سه شنبه هنرمندان و علاقه مندان هنرهای تجسمی به گالری گردی در نگارخانه های یادشده پرداختند و از آثار جشنواره هنرهای تجسمی فجر دیدن کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره هنرهای تجسمی فجر استان فارس بخشی از دهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر است که تا ۳۰ بهمن ماه ادامه دارد.