شهرداری تبریز قهرمان لیگ برتر بسکتبال شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های مهرام تهران و شهرداری تبریز از مرحله نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز سه شنبه در تبریز برگزار شد. در این دیدار شاگردان مهران حاتمی در تیم شهرداری تبریز موفق شدند حریف خود را با نتیجه ۸۵ بر ۷۳ شکست دهند.

این پنجمین دیدار تیم های مهرام و شهرداری تبریز در فینال لیگ بسکتبال بود.

پیش از این دیدار تیم مهرام در جریان دیدارهای اول و سوم صاحب برتری شده بود اما نتیجه دیدار دوم و چهارم را واگذار کرده بود. فینال لیگ بسکتبال به صورت ۳ از ۵ برگزار می‌شود.

بدین ترتیب تیم شهرداری تبریز با برتری در مجموع سه دیدار عنوان نخست این فصل از مسابقات را به خود اختصاص داد. این برای نخستین بار بود که شهرداری تبریز راهی فینال لیگ بسکتبال شده بود و توانست با غلبه بر مهرام برای نخستین بار قهرمان این رقابت ها شود ضمن اینکه تیم مهرام در جایگاه دوم ایستاد.

پیش از این و در دیدار رده بندی، تیم پتروشیمی با غلبه بر نفت آبادان در مجموع ۳ دیدار موفق به کسب جایگاه سوم شده بود.