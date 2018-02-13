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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۳۳

بسکتبال آذربایجان شرقی تاریخ ساز شد

تیم بسکتبال شهرداری تبریز قهرمان لیگ برتر شد

تیم بسکتبال شهرداری تبریز قهرمان لیگ برتر شد

تبریز- بسکتبال آذربایجان شرقی تاریخ ساز شد و برای اولین بار تیمی از آذربایجان شرقی قهرمان لیگ برتر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی لیگ برتر بسکتبال بین دو تیم مهرام تهران و شهرداری تبریز ازساعت ۱۶:۳۰ امروز سه شنبه در سالن توانای تبریز آغاز شد و در نهایت تبریزی ها با برتری برابر حریف قهرمان لیگ برتر شدند.

شهرداری تبریز با پیروزی ۸۵ بر ۷۳ بر مهرام تهران، برای اولین بار قهرمان لیگ برتر ایران شد.

تیم‌ های شهرداری تبریز و مهرام تهران در بازی‌ های قبلی خود هر کدام به دو پیروزی دست یافته و بازی پنجم دو تیم تکلیف قهرمان این مسابقات را مشخص کرد.

گفتنی است تیم بسکتبال شهرداری تبریز برای نخستین بار به دیدار پایانی لیگ برتر بسکتبال کشور راه یافته بود که قهرمان این رقابت ها نیز شد.

کد مطلب 4227192

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