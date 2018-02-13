به گزارش خبرنگار مهر، تبریز از طرف سازمان همکاری‌های اسلامی به عنوان پایتخت گردشگری جهان اسلام در سال ۲۰۱۸ انتخاب شده است. به عقیده مسئولان این رویداد بیش‌تر جنبه فرهنگی و تبلیغاتی دارد.

هیئت وزیران طی مصوبه‌ای برگزاری رویدادهای مهم و بین‌المللی کشور را در تبریز به این مناسبت ضروری دانسته بودند. در روزهای آغازین «رویداد تبریز۲۰۱۸» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیم گرفت اختتامیه جشنواره شعر فجر در تبریز تبریز برگزار شود.

محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برگزاری اختتامیه جشنواره شعر فجر در تبریز را مهم‌ترین رویداد شعری کشور در این شهر دانسته و گفته بود این موضوع می‌تواند اتفاق مثبتی در راستای سیاست تمرکززدایی این معاونت برای اجرای برنامه‌های فرهنگی باشد.

امروز، ۲۴ بهمن، مهدی قزلی، دبیر اجرایی این جشنواره در جمع خبرنگاران تبریزی قرار گرفته و گفته مراسم احتتامیه جشنواره شعر فجر امسال در ساعت ۴بعد از ظهر ۶اسفند در تالار پتروشیمی تبریز برگزار خواهد.

به گفته قزلی، شب قبل از اختتامیه، یعنی ۵اسفندماه نیز شب شعر بزرگی در تبریز با حضور شاعران کشوری و خارجی برگزار خواهد شد. انتخاب ناشر برگزیده شعر، از آیتم‌های اختتامیه است که در تبریز اتفاق خواهد افتاد.

دبیر اجرایی جشنواره شعر فجر از بخش ویژه جشنواره شعر فجر امسال که توجه به ادبیات ترکی است اشاره کرده و گفته قبل از انقلاب انتشار عمومی آثار ترکی ممنوع بوده و ما حالا در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی منقطی می‌دانیم مروری بر آثار تولیدشده ادبی ترکی در دهه اخیر داشته باشیم.

جشنواره شعر فجر ۱۲سال است که برگزار می‌شود و ۴سال است که تغییر رویه‌ای در نحوه برگزاری آن توسط بنیاد ادبیات داستانی ایجاد شده و جشنواره برگزیدگان خود را از میان کتاب‌های چاپ‌شده سال گذشته در ۳محور «کودک و نوجوان»، «بزرگسال» و «درباره شعر» انتخاب می‌کند.

سال گذشته نیز اختتامیه یازدهمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر در مشهد که پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال ۲۰۱۷ بود، برگزار شده بود.