به گزارش خبرنگار مهر، افشین پیروانی پس از پیروزی ۳ بر صفر تیمش برابر نسف قارشی ازبکستان گفت: بازی روان و خوبی ارائه دادیم و توانستیم به یک پیروزی دلچسب دست پیدا کنیم البته نسف قارشی هم تیم خوبی بود ولی توان مقابله با تیم بزرگ و هماهنگ پرسپولیس را نداشت.

وی در خصوص عدم استقبال هواداران از این دیدار گفت: به دلیل وسط هفته بودن این بازی و هم اینکه هواداران می دانستند نسف قارشی حریف سرسختی برای پرسپولیس نخواهد بود استقبال زیادی نشده بود.

وی در خصوص تمدید قرارداد بازیکنان پرسپولیس هم گفت: همه بازیکنان به پرسپولیس عشق می ورزند و مطمئن باشید در آینده نزدیک همه تمدید خواهند کرد زیرا می دانند پرسپولیس بزرگ است و نیاز به بازیکنان بزرگ دارد. بنابراین همه آنها با تمام توانشان برای پرسپولیس بازی خواهند کرد.

پیروانی در خصوص وضعیت شجاع خلیل زاده هم افزود: ابروی این بازیکن شکاف شدید برداشت و برای مداوا راهی بیمارستان شد.

سرپرست تیم پرسپولیس در خصوص تشویق علی کریمی هم گفت: او بازیکن بزرگی است و از افتخارت پرسپولیس است و یکی از بهترین افتخارات آسیا بوده است.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا مسلمان در این دیدار حضور نداشت، خاطرنشان کرد: او هیچ مشکلی با کادر فنی نداشته و اینکه او چرا بازی نکرد به مسائل فنی و سرمربی مربوط است و من نمی توان جوابگو باشم.

پیروانی در پاسخ به این پرسش که آیا مسلمان با پرسپولیس تمدید نخواهد کرد و قرار است به یک تیم خارجی بپیوندد، گفت: شما از کجا می دانید که او تمدید نخواهد کرد. چند تن از بازیکنان پرسپولیس پیشنهاد دارند ولی ما تلاش می کنیم همه آنها را حفظ کرده و برای لیگ قهرمانان و فصل آینده لیگ برتر پرقدرت ظاهر شده و باز هم بدنبال قهرمانی باشیم.

سرپرست تیم پرسپولیس در پایان و در خصوص حواشی این روزها برای علی کریمی و فدراسیون فوتبال استفاده است گفت: در این مورد صحبتی ندارم و نمی توانم در این خصوص نظر بدهم.