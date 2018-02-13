۳۰ درصد پست های مدیریتی باید در اختیار بانوان قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار عصر سه شنبه در نشست جمعی از اعضای شوراها، تشکل‌های مردمی، نمایندگان احزاب، نخبگان و کارآفرینان کرمانی اظهار داشت: دولت دوازدهم بر اساس وعده ها و برنامه ها و تکالیف مشخص قانونی که ارائه داده تلاش و سیاست گذاری کرده است و امیدوارم بتوانیم بر اساس این سیاست گذاری ها و جهت گیری هاپیش بریم و تلاش کنیم.

وی افزود: برای پیشبرد مسائل اجتماعی در حوزه خانواده، زنان، محیط زیست شاخص های مختلفی مانند اشتغال نیاز به برنامه ریزی صحیح در سطح استان کرمان داریم.

ابتکار بیان داشت: تفاهمنامه ای با استان کرمان با موضوع تدوین برنامه توسعه زنان و خانواده امضا کردیم که بدانیم بر اساس چه رویکردی و چه شاخص هایی باید حرکت کنیم.

وی تصریح کرد: یکی از ابعاد مهم در دولت دوازدهم موضوع قانونمند و توانمند کردن مشارکت مردم در قالب سازمان های مردم نهاد مانند خیریه ها و تعاونی ها است و دولت در این راستا تلاش می کند که واگذاری و خصوصی سازی داشته باشیم.

معاون رئیس جمهور امور زنان و خانواده اظهار کرد: در هر استانی که می رویم با آسیب های اجتماعی دقیق تر از جدول های آماری آشنا می شویم و یکی از زمینه‌های مهم برون‌سپاری فعالیت‌های بهزیستی و مددکاری و حوزه آسیب‌های اجتماعی است.

وی گفت: تشکل ها و خیریه‌های توانمند برای ارتقاء مهارت های زندگی و توانمندسازی نقش مهمی دارند.

ابتکار با اشاره به اینکه دولت باید زیرساخت ها را فراهم کند، افزود: کار و جهت گیری های اصلی بر عهده خود مردم است همچنین یکی از مشکلات ما این بوده که بعد از انقلاب بیش از حد دولت را در مسائل اجتماعی و اقتصادی دخالت دادیم و دولت نمی توانست به تنهایی از عهده این اختیارات برآید و کارایی و اثر بخشی لازم را به همین دلیل نداشته است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده بیان داشت: در همه جای دنیا دولت زیرساخت ها و قوانین و مقررات را تعیین و فراهم می کند.

وی با اشاره به اینکه مردم در تمامی فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیازمند آرامش و امنیت هستند، گفت: در عین حال امنیتی نشدن و مطالبه گری را لازم داریم و در این فعالیت ها نهادهای مدنی و حرب می توانند کار کنند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: سازمان های مردم نهاد و نخبگان توان افزایی لازم در جامعه را دارند و حضور کارآفرینی از محورهای مهم دولت است.

ابتکار افزود: در استان کرمان طرح تاب آوری را در فاز دوم داریم و این طرح به مهارت های زندگی در حوزه آسیب های اجتماعی بسیار کمک می کند.

وی با اشاره به اینکه از بانک ها برای زنان سرپرست خانوار کمک و وام گرفته ایم، بیان داشت: این کمک هزینه برای توجه خاص به مسائل زنان سرپرست خانوار است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در خصوص بکارگیری زنان در جامعه گفت: دولت بخش نامه ای دارد که قرار نیست به روی کاغذ بماند و به صورت جدی خواستاریم که ۳۰ درصد پست های مدیریتی توسط استانداران و وزرا در اختیار بانوان قرار گیرد و امیدواریم این امر محقق شود.

ابتکار در خصوص سلامت جامعه بیان داشت: احزاب، دانشگاه ها می توانند در سلامت جامعه با ریشه خانواده کمک کنند همچنین فعالیتی را با نام گفتگو ملی خانواده آغاز کرده ایم.

وی با اشاره به اینکه اگر یک خانواده سالم وجود داشته باشد می توانیم جامعه سالم در کشور داشته باشیم، افزود: گفتگو ملی خانواده باید از درون خانواده ها آغاز شود و خانواده ها باید از وضعیت نشنیدن مشکلات جوان ها خارج شوند.

ابتکار با اشاره به اینکه خانواده یکی از رکن های اساسی جامعه است، تصریح کرد: فعالیت گفتگو ملی خانواده در ۹ استان کشور آغاز به کار کرده و در این حوزه احزاب و تشکل ها نقش مهمی دارند.

معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده گفت: تغییر اقلیم و مهاجرت به شدت بر روی کشور تاثیر میگذارد و آسیب می بینیم و باید سوار کشتی جهانی شویم و حق و حقوق خود را مطالبه کنیم.

وی افزود: مهاجرت از روستاها تنها مهاجرت فیزیکی نیست و فرد از تمام ریشه های فرهنگی و خانواده خودش جدا می شود و اشتغال و تاب آوری را در روستا ها باید به صورت جدی مدنظر قرار بگیریم.

ابتکار با اشاره به اینکه یک بحران زیست محیطی بحران فرهنگی و اجتماعی را به وجود می آورد، بیان داشت: برای حل خیلی از مسائل باید ریشه را در مسائل زیست محیطی دید و جدی گرفت.

وی تصریح کرد: درصد زنان تحصیل کرده و بیکار ما تقریبا دو برابر نرخ بیکاری آقایان است و باید به این موضوع به طور خاص نگاه و در این راستا تلاش کرد.

ابتکار بیان داشت: ما بر روی مسئله اشتغال فراگیر با موضوع مشاغل خانگی که بدون سرمایه سنگین و با توانمندی و هنرمندی و علایق زنان قابل اجرا است، تمرکز داریم.

معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده گفت: نشست تخصصی نقش فناوری اطلاعات در توانمندسازی زنان در مسئله اشتغال را در حال برگزاری داریم و امیدواریم شاهد برگزاری این نشست ها در استان ها باشیم.

وی با اشاره به اینکه در گفتگو ملی خانواده احزاب و دانشگاهیان باید ورود پیدا کنند، افزود: با ورود احزاب و دانشگاهیان در گفتگو مذکور می توان به تقویت بنیاد خانواده مانند ازدواج، جلوگیری از خشونت علیه زنان و فرزندان کمک شود.

ابتکار تصریح کرد: یکی از آفت های کم شدن زمان گفتگو در خانواده ها، فاصله بین نسل ها و خانواده است که اتفاق می افتد.

وی گفت: در این خصوص در گفتگو ملی خانواده مولفه ای به نام گفتگو بین نسلی وجود دارد که می تواند به کم شدن این فاصله و شکاف کمک کند و چون مهارت ها کم است شاهد شکاف های جدی هستیم.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اظهار کرد: در نسل های جوان ما به خصوص دهه ۷۰ مشکلات و مطالبات بسیاری وجود دارد که شنیده نمی شود و ما باید صدای دهه ۷۰ را بشنویم و بیشتر در جامعه دیده شوند چرا که نسلی هستند که مسائل را جور دیگر می بینند و با اینترنت بزرگ شده اند.

وی افزود: اگر مهارت نداشته باشیم آسیب های فرهنگی جدی خواهیم دید و صرف تحکم و اجبار و محدودیت در مسائل اخلاقی، دینی، فرهنگی و ارزش های انقلابی بر جوانان اصلا نمی توانیم هیچکدام از این ها را پیش ببریم.

ابتکار تصریح کرد: احزاب اگر صدای دهه ۷۰ ها رانشنوند و این قشر را نبینند متوجه می شوند که حزبی شده اند که به گذشته تعلق دارند و دیگر با این قشر و آینده نمی توانند ارتباط برقرار کنند.