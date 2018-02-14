نشست تیلرسون با مخالفان سوری در اردن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه آمریکا آمده است: رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا قرار است نشستی را با کمیته مذاکره کننده مخالفان سوری در پایتخت اردن برگزار کند.

بر اساس این بیانیه تیلرسون قرار است با وزیر خارجه اردن و پادشاه این کشور نیز دیدار کند.

وزارت امور خارجه آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که تیلرسون از یازدهم تا شانزدهم فوریه در سفر خود به خاورمیانه و آفریقای شمالی از کشورهای اردن، ترکیه، لبنان، مصر و کویت دیدن می کند.

بنا بر اعلام واشنگتن، تیلرسون در این سفر چند روزه، با مقامات کشورهای مذکور پیرامون موضوعات متنوعی از جمله بحران سوریه و بازسازی عراق گفتگو خواهد کرد.