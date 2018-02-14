دلایل تعویق ثبت نام فراخوان جذب اعضای هیات علمی

محمدرضا رضوان طلب در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دلایل تعویق ثبت نام فراخوان بهمن ماه اعضای هیات علمی گفت: دلیل تعویق ثبت نام فراخوان بهمن ماه اعضای هیات علمی، سیاست های جدیدی است که مقررشده در این بخش وضع شود.

رئیس مرکز جذب وزارت علوم افزود: در این سیاست های جدید، قرار است، درباره موسسات آموزشی که مجوز دارند، دقت بیشتری شده و مجوزها کنترل و نظارت شوند.

وی ادامه داد: موسسات آموزشی که مجوز ندارند و می خواهند مجوز بگیرند، بررسی می شوند تا اگر با سیاست های آمایشی وزارت علوم همخوانی دارند، این کار صورت گیرد.

رضوان طلب افزود: در این سیاست ها، به توسعه واحدهای غیردولتی توجه می شود چرا که آنها به عنوان تنظیم شیبی برای انتقال آموزش عالی به سمت خصوصی سازی هستند. البته این موارد به صورت قطعی اعلام نشده و در حال بررسی است.

وی ادامه داد: قرار است لیست نهایی را به زودی به مرکز جذب ارائه کنند، که در این لیست هم مجوزها، هم سیاست ها و هم اعتبارات بخش غیردولتی لحاظ شده، تا بعدها این دانشگاه ها برای جذب با مشکل ردیف استخدام مواجه نشوند.

وی درباره اینکه ظرفیت پذیرش اساتید دراین فراخوان چه تعداد است گفت: هنوز روشن نیست که چه تعداد در این دوره پذیرش خواهیم داشت اما پیش بینی ما این است که حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر در این دوره جذب کنیم که هنوز قطعی اعلام نشده است.

به گزارش مهر، نوزدهمین فراخوان نیمه متمرکز جذب اعضای هیات علمی (پیمانی و طرح سربازی) دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور، مربوط به بهمن ۹۶، پس از سه بار تغییر با دستور وزیر علوم به تعویق افتاد.