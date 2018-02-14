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۲۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۳۱

رئیس پلیس راه بجنورد:

واژگونی کامیون در بجنورد یک کشته برجا گذاشت

واژگونی کامیون در بجنورد یک کشته برجا گذاشت

بجنورد- رئیس پلیس راه بجنورد گفت: واژگونی یک دستگاه کامیون در محور بجنورد -شیروان یک کشته برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد جواد هاشم زاده اظهار کرد: ظهر چهارشنبه برابر اعلام مرکز فوریت های پلیسی مبنی بر وقوع یک فقره واژگونی خودرو کامیون در حوالی روستای سیساب محور بجنورد -شیروان، کارشناسان پلیس راه سریعا در محل حاضر شدند.

هاشم زاده افزود: برابر اعلام کارشناسان در این واژگونی راننده کامیون به علت تخطی از سرعت مطمئنه و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه از جاده منحرف و واژگون می شود.

وی بیان کرد: راننده این خودرو به علت جراحات وارده در دم فوت شد .

رئیس پلیس راه شهرستان بجنورد از تمامی رانندگان خواست با سرعت مطمئن در جاده‌ها حرکت و از سبقت و سرعت غیرمجاز خودداری کنند تا شاهد چنین حوادث ناگوار نباشیم.   

کد مطلب 4228065

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