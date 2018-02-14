به گزارش خبرنگار مهر؛ احمد نصیری بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر زنجان در محل شورای شهر زنجان، با بیان اینکه شهردار زنجان باید به برخی نکات در لایحه بودجه سال آتی توجه داشته باشد، اظهار کرد: برنامه زمان بندی دقیق برای پروژه های مهم شهر زنجان توسط شهرداری باید ارائه شود تا مردم از زمان اجرای پروژه ها مطلع باشند

وی با بیان اینکه باید در هزینه کرد جاری شهرداری شفاف سازی لازم صورت گیرد، افزود: مردم از نبود شفافیت در هزینه های شهرداری گلایه دارند و باید با اطلاع رسانی مناسب نسبت به عملکردهای حوزه های مختلف اقدام شود.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان با بیان اینکه مردم از کمبودها گلایه ندارند، یادآور شد: مردم از نحوه هزینه کرد اعتبارات و استفاده درست از آن گلایه دارند و باید همواره نسبت به ارائه عملکردها به مردم اقدام شود.

نصیری به نحوه هزینه اعتبارات حوزه فرهنگی شهرداری اشاره و خاطرنشان کرد: شفاف سازی و ساماندهی اعتبارات این حوزه باید مورد توجه باشد و این رویکرد نباید به منزله مخالفت با برخی برنامه های فرهنگی در سطح شهر تعبیر شود.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان با اشاره به اینکه باید عدالت و انصاف در توزیع خدمات شهری مورد توجه شهرداری زنجان باشد، گفت: توزیع خدمات در شهر زنجان باید عادلانه انجام شود که متأسفانه در سال‌های گذشته به مناطق کم برخوردار کم توجهی شده است.

نصیری با بیان اینکه ۶۵۰ نفر ساعت برای لایحه بودجه شهرداری زنجان فعالیت کارشناسی صورت گرفته است، افزود: طی ۲۰ روز کاری برای بررسی لایحه پیشنهادی بودجه شهرداری جلسات کارشناسی برگزار شده است.

عضو شورای اسلامی شهر زنجان در پاسخ به اظهارات یکی از اعضای شورای اسلامی شهر زنجان، گفت: نباید دخالتی در اختیارات قانونی شهردار زنجان انجام شود و اگر فردی دخالتی در وظایف قانونی شهردار انجام دهد باید جلوگیری کنیم.