به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کنگره ملی آفریقا (حزب حاکم آفریقای جنوبی) در جلسه فردای پارلمان طرح رای اعتماد به جاکوب زوما رئیس جمهور این کشور را برگزار می کند.

گفتنی است حدود سه هفته پیش، تلویزیون رسمی آفریقای جنوبی اعلام کرد کمیته اجرایی حزب حاکم «کنگره ملی» از زوما خواسته تا از سمت خود به عنوان رئیس جمهوری این کشور استعفا دهد؛ چرا که در غیر این صورت، هیئت رهبری حزب- متشکل از ۶ عضو- او را به کناره‌گیری وادار خواهد کرد.

این درحالی است که دور دوم ریاست جمهوری زوما تا ۲۰۱۹ میلادی ادامه دارد.

شایان ذکر است که زوما بیش از یک ماه و نیم پیش از سمت رهبری حزب کنگره ملی کنار رفت و از آن پس تنها به عنوان رئیس جمهور ایفای نقش می‌کند.