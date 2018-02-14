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۲۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۳۹

محسن ربیع خواه:

بازی کردن مقابل ژاوی افتخار بزرگی است/ پیراهن او را نمی گیرم

بازی کردن مقابل ژاوی افتخار بزرگی است/ پیراهن او را نمی گیرم

هافبک پرسپولیس گفت: طرفدار بارسلونا هستم و خوشحالم که می‌خواهم مقابل «ژاوی» یکی از بهترین بازیکنان تاریخ این تیم قرار بگیرم.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن ربیع خواه در خصوص پیروزی پرسپولیس مقابل نسف قارشی ازبکستان گفت: بازی مهمی را بردیم. دیدار اول همیشه سخت است اما فکر می کنم توانستیم انتظارات را برآورده کنیم و به خواسته خودمان برسیم.

هافبک دفاعی پرسپولیس در خصوص بازی هفته آینده پرسپولیس مقابل السد قطر اظهار داشت: آنها تیم خیلی خوبی هستند و بازیکنان بزرگ و مطرحی را در اختیار دارند. با این حال مثل تمام بازی ها به بردن فکر می کنیم.

ربیع خواه درباره تقابل خود با ژاوی هرناندز کاپیتان السد قطر و بازیکن سابق بارسلونا تصریح کرد: تمام تمرکزم روی نسف قارشی بود اما حالا به دیدار با السد فکر می کنم. بازی کردن مقابل ژاوی که یکی از بزرگان دنیای فوتبال است افتخار بسیار بزرگی است و سعی می کنم بهترین عملکردم را داشته باشم. من طرفدار بارسلونا هستم و از اینکه مقابل یکی از بازیکنان بزرگ این تیم قرار می گیرم واقعا خوشحالم.

وی در پایان درباره احتمال گرفتن پیراهن ژاوی در پایان مسابقه خاطر نشان کرد: پیراهن ژاوی را در پایان بازی نمی گیرم. احترام بسیاری برای این بازیکن قائلم و امیدوارم عملکرد خوبی در ترکیب پرسپولیس مقابل السد داشته باشم.

کد مطلب 4228133

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