دستگیری باند بزرگ زورگیر و سارقان محتویات خودرو در قدس

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شاهپور فلاحی، عصر چهارشنبه در تشریح این خبر در جمع خبرنگاران، گفت: با شناسایی اعضای یک باند بزرگ زورگیر و سرقت محتویات داخل خودرو توسط عوامل کلانتری ۱۳ ابریشم دستگیری این افراد در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت .

فلاحی افزود: در یک عملیات غافلگیرانه تعداد دو نفر از اعضای این باند در حالی که با خود مقادیر قابل توجه اقلام سرقتی نظیر چندین عدد باتری خودرو ، دو دستگاه موتورسیکلت ، لپ تاب ، ابزار آلات و ... به همراه داشتند دستگیر و در ادامه با هدایت سارقان دستگیر شده دو نفر دیگر از اعضای باند که وظیفه فروش اموال مسروقه را بر عهده داشتند توسط عوامل کلانتری ۱۳ ابریشم شناسایی و دستگیر شدند .

این مقام انتظامی با اشاره به متواری شدن سر دسته این باند که از سارقان به نام و سابقه دار شهرستان می باشد گفت: با هماهنگی قضائی دستگیری عضو اصلی این باند در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت و پس از شناسایی مخفیگاه این سارق سابقه دار و تنگ شدن حلقه محاصره در حالی وی در صدد فرار بود با ورود به داخل یک منزل مسکونی اقدام به گروگان گرفتن اعضای این خانواده با سلاح سرد کرده بود که با حضور مقتدرانه ماموران پلیس نام برده پس از اصابت گلوله نقش بر زمین شده و این گروگانگیری بدون ایراد تلفات جانی برای اعضای خانواده به پایان رسید .

فرمانده انتظامی قدس در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به مجروحیت سردسته این باند از ناحیه پا وی در حال حاضر در بیمارستان به سر می برد و تحقیقات از اعضای دیگر باند در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان قرار دارد که تا کنون نامبردگان به چندین فقره سرقت به عنف و نیز سرقت قطعات داخل خودرو اعتراف و تحقیقات در این زمینه کماکان در دستور کار می باشد .