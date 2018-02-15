جواد دوستمحدیان در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری آیین رونمایی از نماهنگ «سفیر آرامش» برگزار شد، تأکید کرد: هم‌زمان با پنجمین سالگرد شهادت شهید حسن شاطری رئیس ستاد بازسازی لبنان و نخستین سردار شهید مدافع حرم، نماهنگ «سفیر آرامش» کاری از گروه فرهنگی هنری آفتاب با موضوع رشادت‌های شهید شاطری و شهدای استان سمنان با حضور خانواده شهید، مردم، جمعی از مسئولان استان و شهرستان و خانواده‌های شهدای شهر سمنان در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی سمنان برگزار شد.

وی افزود: شهید حاج حسن شاطری سال‌ها درراه اعتلای انقلاب اسلامی و کمک به ملت‌های مستضعف و ستمدیده در عین گمنامی تلاش کرد و سرانجام نیز به دست مزدوران رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.

سرپرست گروه هنری آفتاب، بابیان اینکه در اثر «سفیر آرامش» تلاش شده است تا بخش‌هایی از این رشادت‌ها به نمایش درآید، عنوان کرد: پس از شهادت حاج حسن شاطری در حوزه هنر کمتر به شخصیت وی پرداخته شد و وظیفه خود دانستیم در حد توان برای این مجاهد بدون مرز قدمی برداشته و با استفاده از ظرفیت هنر شخصیت این سردار سپاه اسلام را معرفی کنیم.

دوست‌محمدیان با اشاره به روند ساخت و تولید اثر «سفیر آرامش» گفت: نقطه آغاز این اثر از خرداد ۹۶ بود که پس از طی مراحل ترانه‌سرایی و آهنگسازی به مرحله فیلم‌نامه‌نویسی تصویربرداری رسید و تلاش شد تا این مراحل با استفاده از ظرفیت‌های بومی و هنرمندان شهر سمنان صورت پذیرد.