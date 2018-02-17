وضعیت ابتلای انسان به آنفلوانزای پرندگان/هشدار به افراد در خطر

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال شایع شدن ویروس آنفلوانزای پرندگان در بین طیور و خسارت هایی که در پی داشته است، موضوع ابتلای انسان به این ویروس بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و در این بین، صحبت هایی مطرح می شود که هیچ گونه مبنای علمی ندارد. در همین حال، وزارت بهداشت، توصیه های لازم را به هموطنان داشته است.

دکتر محمد مهدی گویا رئیس مرکز مبارزه با بیماری های واگیردار وزارت بهداشت گفت: ویروس های آنفلوانزای پرندگان پیچیده و گوناگون هستند، برخی از این ویروس ها بدون علامت هستند اما ورود آن به بدن انسان و فعال شدن آن امر ساده ای نیست و همه چیز باید دست به دست هم دهد تا این امر محقق شود اما اگر ابتلا صورت بگیرد می تواند حالت انفجاری ایجاد کند و مرگ و میر بزرگی را باعث شود.

وی افزود: خاستگاه ویروس آنفلوانزای پرندگان کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا بوده از سوی دیگر این ویروس ها زمانی که از خاستگاه خود به کشور دیگری منتقل می شوند یعنی ویروس قوی تر شده و شانس گسترش بیماری نیز بیشتر می شود لذا شانس اینکه انسان را گرفتار کند نیز به همان اندازه بیشتر می شود، حال کسانی که با پرندگان ارتباط دارند احتمال آلوده شدن به بیماری انفلوانزای پرندگان در آنها نیز بیشتر است.

گویا ادامه داد: ابتلا به آنفلوانزای پرندگان از راه خوردن آخرین راه ابتلا به این بیماری است برعکس کسانی که ارتباط مستقیم با پرندگان دارند شانس بیشتری برای ابتلا به این بیماری دارند.

وی افزود: ما تا به حال گزارشی درباره ابتلا انسان به بیماری آنفلوانزای پرندگان دریافت نکرده ایم، ما در حال حاضر با دو ویروس آنفلوانزا مواجه هستیم که یکی در گیلان دیده شده و البته خاستگاه اصلی آن چین بوده و امسال چند کشور مختلف را درگیر کرده و توانسته سد انسانی را بشکند و مرگ و میر بالایی در چین داشته بطوریکه ۳۰ درصد از کسانی که به بیماری آنفلوانزای پرندگان مبتلا شده اند را به کام مرگ کشانده است.

رئیس مرکز مبارزه با بیماری های واگیردار وزارت بهداشت، گفت: مهمترین نکته برای ابتلا به این بیماری تماس با پرندگان است، برخی در خانه از پرندگان نگهداری می کنند، برخی پرندگان مهاجر را شکار می کنند و یا حتی ذبح می کنند و برخی نیز فروش این پرندگان در بازار انجام داده و پاره ای نیز این پرندگان را در اختیار کودکان می گذارند تا با آنها بازی کنند لذا این موارد می تواند از عمده دلایل ابتلا به آنفلوانزای پرندگان باشد.

وی تاکید کرد: تیم واکنش سریع بیش از همه تحت ریسک ابتلا به این بیماری است و در مرحله بعد کسانی قرار دارند که در مزارع آلوده به این ویروس کار می کنند این دو گروه واکسن، دارو دریافت کرده و حتی یک دوره قرنطینه ۱۰ روزه را خواهند داشت تا مطمئن شویم که به آنفلوانزای پرندگان مبتلا نشده اند.

دکتر صفرعلی ماکنعلی معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی، گفت: ویروس آنفلونزای پرندگان دارای ویژگی خاص خود است لذا عبور آن از یک گونه به گونه دیگر عمدتا به سختی صورت می گیرد اما غیرممکن نیست.

وی افزود: ویروس آنفلوانزای تیپ A در پرندگان باعث ابتلا به بیماری است لیکن اگر به این ویروس اجازه فعالیت داده شود می تواند به سرعت محیط وسیعی را آلوده کند.

ماکنعلی گفت: سیستم مراقب های بین المللی که شبیه به سیستم هواشناسی است و مرکزیت آن در بلژیک است مشخص شده که از سال ۲۰۱۴ حدود ۶۷ کشور به ویروس آنفلوانزای پرندگان آلوده شده اند، در حال حاضر در منطقه و در جنوب عربستان سعودی و عراق مزارع صنعتی آن به این ویروس آلوده شده و همچنین در افغانستان نیز ۷ استان درگیر این ویروس هستند، در اتحادیه اروپا از جمله انگلستان نیز شیوع این بیماری گزارش شده است.

وی ادامه داد: ۲۳۰۰ قطعه از پرندگان در ایران نیز به این ویروس مبتلا و امحا شدند در حال حاضر همه اقدامات لازم برای جلوگیری از شیوع این بیماری در کشور انجام شده و در مجموع این بیماری در کشور تحت کنترل است.

معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی گفت: ما به محض آنکه مشکوک شویم که این بیماری مزرعه ای را درگیر کرده به سرعت اقدامات لازم را برای شناسایی و پاکسازی انجام می دهیم.

وی افزود: میادین عملیاتی ما سه دسته هستند، مجموعه اقداماتی که در حیات وحش و با هماهنگی با محیط زیست انجام می دهیم به این صورت که اگر از یک گونه ۵ پرنده تلف شود و در سایر گونه ها ۱۰ مورد تلفات گزارش شود، آزمایش صورت گرفته و در صورت مثبت بودن نتیجه آزمایش به ابتلای به این بیماری، محل به سرعت پاکسازی می شود.

معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی، گفت: میدان اول عملیات، پرندگان مقیم و مهاجم است، در مرحله دوم روستاهایی که طیور نگهداری می کنند و میدان سوم عملیات در مزارع مرغ تخمگذار است، که کنترل آن دشوار است زیرا ما جزو ۱۰ کشور برتر تولید تخم مرغ در دنیا هستیم.

ماکنعلی افزود: کاهش تولید تخم مرغ، کاهش مصرف دان و آب و نیز وجود تلفات غیر معمول از جمله علائم ابتلای مزرعه مرغ های تخم گذار به ویروس آنفلوانزای پرندگان است. حال کشاورزان باید پس از مشاهده این علائم موضوع را به سرعت گزارش کنند و تاخیر بیش از ۴۸ ساعت موجب آلوده شدن بیشتر محیط می شود و در این شرایط کنترل فضا دشوار می شود.

او گفت: چالش های فراروی ما در کنترل این بیماری نخست خود بیماری است زیرا این ویروس از پیچیدگی خاصی برخوردار است و در مرحله بعد اعمال معیارهای کنترلی است، در دنیا دیگر کودها به صورت خام استفاده نمی شود لذا یکی از چالش های ما مبحثی تحت عنوان سالم سازی کود است که عملا در کشور نداریم، دوم فرآیند کنترل بیماری ساختار مزرعه است زیرا در ایران میزان تراکم آن بالاست، از سوی دیگر ورود ویروس توسط پرندگان مهاجر نیز دور از ذهن نیست که همین امر کنترل این بیماری را دشوار می کند.

دکتر مسعودی رئیس گروه بیماری های حیات وحش سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: هر سال بر اساس دستور عملی تحت عنوان پیشگیری نسبت به افزایش بازدیدها در تالاب ها و مزارع اقدامات لازم انجام می شود.

وی افزود: ما اگر به موارد مشکوکی برخورد کنیم به سرعت نسبت به جمع آوری و آزمایش اقدام می کنیم.

مسعودی ادامه داد: مردم هرکجا پرنده وحشی دیدند که قدرت پرواز ندارد به هیچ عنوان به آن نزدیک نشوند و در صورت مواجه شدن با لاشه آن پرنده موارد را به سرعت گزارش دهند.