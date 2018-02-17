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۲۸ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۵۵

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین:

پنجمین نمایشگاه گل و گیاه در قزوین برگزار می شود

پنجمین نمایشگاه گل و گیاه در قزوین برگزار می شود

قزوین- مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین گفت: پنجمین نمایشگاه گل و گیاه همزمان با دهمین نمایشگاه صنایع دستی و سومین نمایشگاه گیاهان دارویی در قزوین برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین، هادی طاهرخانی در این باره اظهار کرد: نمایشگاه های فوق از تاریخ ۲۹ بهمن لغایت ۳ اسفند ماه بمدت پنج روز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان قزوین برگزار می شود.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین افزود : این نمایشگاه ها در فضایی به مساحت ۴۰۰۰ مترمربع  با مشارکت بیش از ۹۰  تولید کننده و فعال در حوزه های گل و گیاه،   گل های زینتی و آپارتمانی، گیاهان دارویی و همچنین در حوزه صنایع دستی برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد : از جمله اهداف برپایی این نمایشگاه ها می توان به برقراری ارتباط بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، ارائه توانمندیهای مشارکت کنندگان و فعالان  در امر گل و گیاه و گیاهان دارویی و معرفی توانمندیهای استانها در زمینه صنایع دستی و آشنایی بازدیدکنندگان با فرهنگ آداب و سنن مناطق استان های مشارکت کننده، ایجاد فضا جهت برقراری ارتباط مستقیم بین مصرف کننده و تولید کننده اشاره کرد.

طاهرخانی در پایان افزود : پنجمین نمایشگاه گل و گیاه، همزمان با دهمین نمایشگاه صنایع دستی  و سومین نمایشگاه گیاهان دارویی در مدت برگزاری از ساعت ۱۵ الی ۲۱ در محل دائمی نمایشگاههای  بین المللی استان قزوین واقع در بلوار امام خمینی(ره)، جنب صدا و سیما جهت بازدید علاقمندان دایر خواهد بود.

کد مطلب 4229529

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