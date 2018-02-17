پنجمین نمایشگاه گل و گیاه در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین، هادی طاهرخانی در این باره اظهار کرد: نمایشگاه های فوق از تاریخ ۲۹ بهمن لغایت ۳ اسفند ماه بمدت پنج روز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان قزوین برگزار می شود.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین افزود : این نمایشگاه ها در فضایی به مساحت ۴۰۰۰ مترمربع با مشارکت بیش از ۹۰ تولید کننده و فعال در حوزه های گل و گیاه، گل های زینتی و آپارتمانی، گیاهان دارویی و همچنین در حوزه صنایع دستی برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد : از جمله اهداف برپایی این نمایشگاه ها می توان به برقراری ارتباط بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، ارائه توانمندیهای مشارکت کنندگان و فعالان در امر گل و گیاه و گیاهان دارویی و معرفی توانمندیهای استانها در زمینه صنایع دستی و آشنایی بازدیدکنندگان با فرهنگ آداب و سنن مناطق استان های مشارکت کننده، ایجاد فضا جهت برقراری ارتباط مستقیم بین مصرف کننده و تولید کننده اشاره کرد.

طاهرخانی در پایان افزود : پنجمین نمایشگاه گل و گیاه، همزمان با دهمین نمایشگاه صنایع دستی و سومین نمایشگاه گیاهان دارویی در مدت برگزاری از ساعت ۱۵ الی ۲۱ در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان قزوین واقع در بلوار امام خمینی(ره)، جنب صدا و سیما جهت بازدید علاقمندان دایر خواهد بود.