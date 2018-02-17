به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اقتصاد و دارایی آذربایجان غربی، داوود غفارپور با تشریح روند وصول درآمدهای آذربایجان غربی اظهار داشت: میزان وصول درآمدهای استان طی ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۶ بالغبر ۷,۳۸۸ میلیارد ریال است. عمدهترین دستگاههای اجرایی وصولکننده درآمدهای عمومی استانی آذربایجانغربی در ۱۰ ماهه سال ۹۶ به ترتیب ادارهکل امورمالیاتی با ۶,۲۱۸ میلیارد ریال، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با ۳۷۱ میلیارد ریال و ادارهکل ثبتاسناد و املاک برابر ۲۷۷ میلیارد ریال وصولی را شامل میشوند.
وی بابیان اینکه ۷,۳۸۸ میلیارد ریال درآمد طی ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۶ در استان وصولشده است، گفت: از مجموع درآمدهای استان،میزان درآمدهای استانی بالغبر ۷,۰۸۷ میلیارد ریال است که با رشد ۵.۱ درصدی نسبت به ۱۰ ماهه مشابه سال قبل مواجه است.
غفارپور اعلام کرد: میزان وصول درآمدهای مالیاتی ۶,۲۱۸ میلیارد ریال بوده که درصد تحقق آن در ۱۰ ماهه سالجاری در مقایسه با بودجه مصوب استان ۸۹ درصد و با رشد وصولی ۸.۱ درصدی بوده که سهم آن از درآمدهای استانی ۸۷.۷ درصد است.
وی افزود: در طی این مدت سهم مالیاتهای مستقیم از درآمدهای مالیاتی ۶۱.۲ درصد و رقم آن بالغبر ۳,۸۰۳ میلیارد ریال است که این رقم، مالیات بر شرکتها با ۱,۴۶۰ میلیارد ریال، مالیات بر درآمد با ۲,۰۵۱ میلیارد ریال و مالیات بر ثروت با ۲۹۱ میلیارد ریال را شامل میشود.
غفارپور گفت: مالیاتهای غیرمستقیم با عملکرد ۲,۴۱۶ میلیارد ریال دارای سهم ۳۸.۸ درصدی از درآمدهای مالیاتی بوده و تنها شامل مالیات بر کالا و خدمات میشود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان غربی اظهار داشت: در سالجاری به منظور تحقق سهمیه ابلاغی درآمدهای مالیاتی استان،برنامهریزی و اقدامات لازم برای شناسایی منابع درآمدی جدید مالیاتی صورت گرفته است.
وی مهمترین این منابع را درآمدهای قابل وصول از محل معوقات مؤدیان، بخصوص بدهی شرکتهای دولتی واگذارشده به شرکتهای خصوصی، تمرکز بر کشف و شناسائی منابع جدید مالیاتی و هم چنین بررسی و رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک، تلاش در جهت جذب سهم مالیات و عوارض ارزشافزوده استان از محل وصولی شرکتهای بزرگ مستقر در تهران مانند شرکت توزیع برق، مخابرات و گاز و همچنین بهرهگیری از ظرفیتهای اجرای بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ موضوع صدور اوراق تسویه خزانه برشمرد.
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