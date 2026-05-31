۵۰۰۰ میلیارد ریال از مالیات به بخش سلامت آذربایجان غربی تخصیص یافت

جعفر پورمختار در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه این سهم از محل یک درصد از نرخ ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده وصولی استان تأمینشده است، گفت: میزان پرداختی سهم سلامت در استان آذربایجان غربی در سال ۱۴۰۳ ، بالغ بر ۳ هزار و ۷۳۹ میلیاردریال بوده که رشد چشمگیر ۵۴ درصدی را در سال ۱۴۰۴نشان می‌دهد.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی در ادامه به عملکرد دو ماه نخست سال ۱۴۰۵ نیز اشاره کرد و گفت: در فروردین و اردیبهشت ماه امسال، ۶۷۰ میلیارد ریال از محل سهم سلامت واریز شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹.۶ درصد افزایش یافته است.

پورمختار تاکید کرد: این یک درصد سهم سلامت، نقش مؤثریدر کاهش هزینه‌های درمانی مردم و توسعه مراکز بهداشتی و درمانی استان دارد و صرف توسعه شبکه سلامت می‌شود.

مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، یک درصد از مالیات‌ها و عوارض وصولی مواد (۷) و بندهای «الف» و «ب» ماده (۲۶) این قانون به عنوان مالیاتسلامت اختصاص می‌یابد.