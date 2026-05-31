  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۷

۵۰۰۰ میلیارد ریال از مالیات به بخش سلامت آذربایجان غربی تخصیص یافت

۵۰۰۰ میلیارد ریال از مالیات به بخش سلامت آذربایجان غربی تخصیص یافت

ارومیه - مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی از تخصیص ۵ هزار و ۷۵۴ میلیارد ریال از محل مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۴ استان به بخش سلامت خبر داد که رشد ۵۴ درصدی را نشان می دهد.

جعفر پورمختار در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه این سهم از محل یک درصد از نرخ ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده وصولی استان تأمینشده است، گفت: میزان پرداختی سهم سلامت در استان آذربایجان غربی در سال ۱۴۰۳ ، بالغ بر ۳ هزار و ۷۳۹ میلیاردریال بوده که رشد چشمگیر ۵۴ درصدی را در سال ۱۴۰۴نشان می‌دهد.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی در ادامه به عملکرد دو ماه نخست سال ۱۴۰۵ نیز اشاره کرد و گفت: در فروردین و اردیبهشت ماه امسال، ۶۷۰ میلیارد ریال از محل سهم سلامت واریز شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹.۶ درصد افزایش یافته است.

پورمختار تاکید کرد: این یک درصد سهم سلامت، نقش مؤثریدر کاهش هزینه‌های درمانی مردم و توسعه مراکز بهداشتی و درمانی استان دارد و صرف توسعه شبکه سلامت می‌شود.

مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، یک درصد از مالیات‌ها و عوارض وصولی مواد (۷) و بندهای «الف» و «ب» ماده (۲۶) این قانون به عنوان مالیاتسلامت اختصاص می‌یابد.

کد مطلب 6845685

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها