یک رکاب عتیقه ۴۵۰۰ ساله در جیرفت کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، حسین سلامی گفت: دقایقی قبل یک رکاب عتیقه مربوط به عصر مفرق که به شکل کیف دستی است در یکی از روستاهای حومه جیرفت کشف شد.

سلامی گفت: این شی عتیقه که مربوط به چهار هزار و ۵۰۰ سال پیش است، با تلاش پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان جیرفت کشف و در این زمینه سه نفر متهم شناسایی که اقدامات برای دستگیری آنها در حال انجام است.

دادستان عمومی وانقلاب شهرستان جیرفت تصریح کرد: این شی عتیقه باستانی به رویت کارشناس میراث فرهنگی رسید و اعلام کرد که این رکاب از جنس مررمریت کیفی شکل مربوط به عصر مفرق است ارتفاع آن ۲۸ سانتی متر و عرض ۲۸ سانتی متر وبه قطر ۸ سانتی متر است.

سلامی افزود: دستگاه قضا با تمام قدرت با قاچاقچیان اشیاء عتیقه برخورد خواهد کرد.