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۲۸ بهمن ۱۳۹۶، ۲۱:۴۰

دادستان جیرفت:

یک رکاب عتیقه ۴۵۰۰ ساله در جیرفت کشف شد

یک رکاب عتیقه ۴۵۰۰ ساله در جیرفت کشف شد

جیرفت - دادستان عمومی وانقلاب شهرستان جیرفت از کشف یک رکاب عتیقه چهار هزار و ۵۰۰ ساله در جیرفت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، حسین سلامی گفت: دقایقی قبل یک رکاب عتیقه مربوط به عصر مفرق که به شکل کیف دستی است در یکی از روستاهای حومه جیرفت کشف شد.

سلامی گفت: این شی عتیقه که مربوط به چهار هزار و ۵۰۰ سال پیش است، با تلاش پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان جیرفت کشف و در این زمینه سه نفر متهم شناسایی که اقدامات برای دستگیری آنها در حال انجام است.

دادستان عمومی وانقلاب شهرستان جیرفت تصریح کرد: این شی عتیقه باستانی به رویت کارشناس میراث فرهنگی رسید و اعلام کرد که این رکاب از جنس مررمریت کیفی شکل مربوط به عصر مفرق است ارتفاع آن ۲۸ سانتی متر و عرض ۲۸ سانتی متر وبه قطر ۸ سانتی متر است.

سلامی افزود: دستگاه قضا با تمام قدرت با  قاچاقچیان  اشیاء عتیقه برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 4230371

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