خیزش عراقیها در محکومیت توقف پروازهای ایران+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، مردم عراق در پاسخ به فراخوان جنبش نجبای عراق در مخالفت با توقف پروازهای ایران مقابل فرودگاه نجف تجمع کردند.
بر اساس این گزارش جمعیت زیادی مقابل فرودگاه نجف در اعتراض به تصمیم مقامات در توقف پروازهای ایرانی تجمع کرده اند.
اهالی کربلا نیز امروز در اعتراض به توقف پروازهای ایران به خواست آمریکا تجمع کرده و آن را نقض حاکمیت عراق توصیف کردند.
در شهر ناصریه عراق نیز تظاهرات گسترده ای در اعتراض به تحریم های آمریکا علیه ایران و ممنوعیت پروازهای آن به عراق در حال برگزاری است.
در استان دیوانیه عراق نیز تجمع مشابهی در حال برگزاری است.
در استان ذی قار عراق نیز تجمع مشابهی در حال برگزاری است.
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