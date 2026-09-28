خیزش عراقیها در محکومیت توقف پروازهای ایران+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، مردم عراق در پاسخ به فراخوان جنبش نجبای عراق در مخالفت با توقف پروازهای ایران مقابل فرودگاه نجف تجمع کردند.

بر اساس این گزارش جمعیت زیادی مقابل فرودگاه نجف در اعتراض به تصمیم مقامات در توقف پروازهای ایرانی تجمع کرده اند.

اهالی کربلا نیز امروز در اعتراض به توقف پروازهای ایران به خواست آمریکا تجمع کرده و آن را نقض حاکمیت عراق توصیف کردند.