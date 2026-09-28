باند ۲ نفره توزیع مواد مخدر در قرچک منهدم شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ روانبخش بوربور، بعد از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از انهدام یک باند ۲ نفره تهیه و توزیع مواد مخدر در قرچک خبر داد.

وی در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر فعالیت افرادی در زمینه خرید و فروش مواد مخدر، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۲ زیباشهر قرار گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی قرچک افزود: رئیس کلانتری ۱۲ زیباشهر با تشکیل تیمی عملیاتی از عوامل مواد مخدر و تجسس یگان، اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی لازم را انجام داد که در جریان آن اعضای یک باند ۲ نفره فعال در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر شناسایی شدند.

بوربور ادامه داد: مأموران انتظامی پس از هماهنگی با مقام قضائی و در یک عملیات ضربتی، ۲ متهم را دستگیر کردند.

وی بیان کرد: در بازرسی انجام‌شده از متهمان، بیش از ۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد.

جانشین فرمانده انتظامی قرچک با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های مقابله با مواد مخدر گفت: پلیس با اشراف اطلاعاتی و حضور مقتدرانه در میدان، با سوداگران مرگ و عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.

بوربور خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه خرید و فروش مواد مخدر، مراتب را از طریق سامانه‌های ارتباطی پلیس اطلاع دهند.