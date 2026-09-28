به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید رضی بلاغی، از روحانیان برجسته تبریز روز دوشنبه در مراسم یادبود آیت‌الله شبیری زنجانی به جایگاه والای علما در جامعه اشاره کرد و نقش آنان را در هدایت فکری و معنوی مردم بی بدیل دانست و گفت: علما وارثان انبیا هستند و در هر برهه‌ای از تاریخ، چراغ هدایت جامعه را روشن نگه داشته‌اند و وجود چنین شخصیتهایی، سرمایه عظیم معنوی برای ملت ماست و فقدان هر یک از آنان، ضایعه‌ای جبران ناپذیر برای حوزه‌های علمیه و مردم به شمار می‌رود.

وی به تبیین ویژگی‌های برجسته این مجتهد طراز اول شیعه پرداخت و تصریح کرد: وی الگویی کم نظیر در اخلاق اسلامی و رفتار کریمانه با مردم بود.

خطیب تبریزی به تواضع و فروتنی وی در برابر عموم هم اشاره کرد و افزود: اخلاق والای این عالم برجسته، زبانزد خاص و عام بود و هیچگاه در برابر هیچکس تکبر نورزیدند.

حجت الاسلام سید رضی بلاغی پرهیزگاری و زهد آیت الله شبیری زنجانی را از مهمترین شاخصه‌های شخصیتی این عالم بزرگوار برشمرد و آن را سرچشمه اعتماد و اعتبار علمی وی در میان مردم و حوزه‌های علمیه دانست.