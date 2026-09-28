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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۵

مراسم یادبود آیت‌الله شبیری زنجانی در تبریز برگزار شد

مراسم یادبود آیت‌الله شبیری زنجانی در تبریز برگزار شد

تبریز- مراسم یادبود آیت‌الله شبیری زنجانی، از مراجع عظام تقلید، با حضور جمعی از علما و روحانیون در مسجد مقبره تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید رضی بلاغی، از روحانیان برجسته تبریز روز دوشنبه در مراسم یادبود آیت‌الله شبیری زنجانی به جایگاه والای علما در جامعه اشاره کرد و نقش آنان را در هدایت فکری و معنوی مردم بی بدیل دانست و گفت: علما وارثان انبیا هستند و در هر برهه‌ای از تاریخ، چراغ هدایت جامعه را روشن نگه داشته‌اند و وجود چنین شخصیتهایی، سرمایه عظیم معنوی برای ملت ماست و فقدان هر یک از آنان، ضایعه‌ای جبران ناپذیر برای حوزه‌های علمیه و مردم به شمار می‌رود.

وی به تبیین ویژگی‌های برجسته این مجتهد طراز اول شیعه پرداخت و تصریح کرد: وی الگویی کم نظیر در اخلاق اسلامی و رفتار کریمانه با مردم بود.

خطیب تبریزی به تواضع و فروتنی وی در برابر عموم هم اشاره کرد و افزود: اخلاق والای این عالم برجسته، زبانزد خاص و عام بود و هیچگاه در برابر هیچکس تکبر نورزیدند.

حجت الاسلام سید رضی بلاغی پرهیزگاری و زهد آیت الله شبیری زنجانی را از مهمترین شاخصه‌های شخصیتی این عالم بزرگوار برشمرد و آن را سرچشمه اعتماد و اعتبار علمی وی در میان مردم و حوزه‌های علمیه دانست.

کد مطلب 6961684

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