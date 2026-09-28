دشمن به دنبال شکستن انسجام داخلی و ایجاد تردید در جامعه است

سرهنگ سید عباس میرکریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمن اظهار کرد: نباید از دشمن اصلی غافل شویم، چرا که دشمن تلاش می‌کند با ایجاد مسائل حاشیه‌ای و اختلافات داخلی، افکار عمومی را از تهدیدات اصلی منحرف کند.

وی افزود: دشمن به دنبال آن است که جامعه را درگیر اختلافات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کرده و با ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان، زمینه پیشبرد اهداف خود را فراهم کند. از این رو حفظ انسجام ملی و پرهیز از دوقطبی‌سازی در شرایط کنونی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

فرمانده سپاه گلپایگان با اشاره به فشارهای سیاسی و اقتصادی دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمنان طی سال‌های گذشته با بهره‌گیری از ابزارهای مختلف از جمله تحریم، جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی تلاش کرده‌اند ملت ایران را دچار تردید و ناامیدی کنند، اما مقاومت و ایستادگی مردم و نیروهای مسلح موجب ناکامی آنان شده است.

میرکریمی با بیان اینکه توان دفاعی و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران موجب تغییر معادلات منطقه‌ای شده است، تصریح کرد: رزمندگان و مدافعان کشور در عرصه‌های مختلف با اقتدار از امنیت و منافع ملی دفاع می‌کنند و اجازه تحقق اهداف دشمن را نخواهند داد.

وی ادامه داد: دشمن تلاش می‌کند از طریق مشکلات اقتصادی و جنگ شناختی، روحیه مقاومت را در جامعه تضعیف کند، اما ملت ایران در چهار دهه گذشته نشان داده است که در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی کرده و از آرمان‌های خود عقب‌نشینی نمی‌کند.

وی با تأکید بر نقش اقشار مختلف جامعه در حفظ امنیت و اقتدار کشور اظهار کرد: همه مردم، به‌ویژه نسل جوان، دانش‌آموزان، دانشجویان و دانشگاهیان باید با هوشیاری در برابر جنگ رسانه‌ای و شناختی دشمن عمل کرده و از هرگونه همراهی با اهداف و برنامه‌های دشمنان پرهیز کنند.

وی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران گفت: امنیت، عزت و اقتدار امروز کشور مرهون جانفشانی شهدا و صبر و استقامت خانواده‌های معظم آنان است و باید این فرهنگ ارزشمند به نسل‌های آینده منتقل شود.

میرکریمی با تجلیل از مادران و خانواده‌های شهدا افزود: مادران شهدا با الگوگیری از حضرت زینب (س) نقش بزرگی در تداوم فرهنگ ایثار و مقاومت ایفا کرده‌اند و صبر و استقامت آنان سرمایه‌ای ارزشمند برای انقلاب اسلامی است.

وی خاطرنشان کرد: ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و روحیه مقاومت مسیر خود را ادامه خواهد داد و همان‌گونه که در مقاطع مختلف تاریخی از آزمون‌های سخت سربلند بیرون آمده است، در برابر تهدیدها و فشارهای کنونی نیز با اقتدار ایستادگی خواهد کرد.