برنامه فشرده رئال مادرید؛ ۴ بازی در ۱۰ روز

به گزارش خبرگزاری مهر، حالا که تیم فوتبال پاریسن ژرمن در دیدار رفت لیگ قهرمانان از رئال شکست خورده، تیم مادریدی میتواند تمرکزش را از بازی برگشت بردارد و بیشتر روی بازیهای شلوغش در لالیگا متمرکز شود.
تیم زیدان شرایط خوبی برای قرار گرفتن در جمع ۴ تیم بالای جدول ندارد و باید در ۱۰ روز ۴ بازی هم انجام دهد و در آنها موفق باشد تا حضور در رقابتهای لیگ قهرمانان فصل آینده را تضمین کند.
اولین رقابت فشرده رئال، بازی بیرون از خانه مقابل بتیس است، تیمی که در برنابئو یک بر صفر رئال را شکست داد و در واقع استارات بحران در این تیم را زد. بعد از آن رئال باید بازی بیرون از خانه مقابل لگانس انجام دهد. بازی بعد مقابل آلاوز است و بعد هم رئال باید مقابل اسپانیول به میدان برود.
درست است که ۳ تیم از این ۴ تیم در نیمه پایین جدول هستند، اما اسپانیول و آلاوز هر دو برای ماندن در لیگ میجنگند و این یعنی بازی مقابل آنها سخت است. بتیس و لگانس هم هر دو فرم خوبی دارند.
بعد از این بازیها اما رئال میتواند استراحتی داشته باشد و سپس باید در برنابئو مقابل ختافه به میدان برود و در نهایت بازی برگشت مقابل پاریس در پارک دوپرنس از راه می رسد.
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