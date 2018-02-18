برنامه فشرده رئال مادرید؛ ۴ بازی در ۱۰ روز

به گزارش خبرگزاری مهر، حالا که تیم فوتبال پاری‎سن ژرمن در دیدار رفت لیگ قهرمانان از رئال شکست خورده، تیم مادریدی می‎تواند تمرکزش را از بازی برگشت بردارد و بیشتر روی بازی‎های شلوغش در لالیگا متمرکز شود.

تیم زیدان شرایط خوبی برای قرار گرفتن در جمع ۴ تیم بالای جدول ندارد و باید در ۱۰ روز ۴ بازی هم انجام دهد و در آن‌ها موفق باشد تا حضور در رقابت‎‌های لیگ قهرمانان فصل آینده را تضمین کند.

اولین رقابت فشرده رئال، بازی بیرون از خانه مقابل بتیس است، تیمی که در برنابئو یک بر صفر رئال را شکست داد و در واقع استارات بحران در این تیم را زد. بعد از آن رئال باید بازی بیرون از خانه مقابل لگانس انجام دهد. بازی بعد مقابل آلاوز است و بعد هم رئال باید مقابل اسپانیول به میدان برود.

درست است که ۳ تیم از این ۴ تیم در نیمه پایین جدول هستند، اما اسپانیول و آلاوز هر دو برای ماندن در لیگ می‎جنگند و این یعنی بازی مقابل آن‌ها سخت است. بتیس و لگانس هم هر دو فرم خوبی دارند.

بعد از این بازی‌ها اما رئال می‎تواند استراحتی داشته باشد و سپس باید در برنابئو مقابل ختافه به میدان برود و در نهایت بازی برگشت مقابل پاریس در پارک دوپرنس از راه می ‏رسد.