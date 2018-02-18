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۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۰۸

با صدور پیامی؛

ولایتی حادثه سقوط هواپیمای مسافربری تهران – یاسوج را تسلیت گفت

ولایتی حادثه سقوط هواپیمای مسافربری تهران – یاسوج را تسلیت گفت

مشاور بین الملل مقام معظم رهبری در پیامی حادثه جان باختن تعدادی از هموطنان عزیزمان در سقوط هواپیمای یاسوج و از جمله سه نفر از همکاران دانشگاه آزاد اسلامی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل مقام معظم رهبری، در پیامی حادثه جان باختن تعدادی از هموطنان عزیزمان در سقوط هواپیمای یاسوج و از جمله سه نفر از همکاران دانشگاه آزاد اسلامی را تسلیت گفت.

متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا علیه راجعون

خبر جان باختن تعدادی از هموطنان عزیز کشورمان در حادثه برخورد و سقوط هواپیمای مسافربری تهران – یاسوج و همچنین  و در این میان نیز سه تن از همکاران عزیز دانشگاه آزاد اسلامی مرحوم آقایان چرمیان، آهنگران و فاطمی طلب جان خود  موجب تاسف و تاثر فراوان گردید.

اینجانب درگذشت این عزیزان و همچنین همکاران دانشگاه آزاد اسلامی را به ملت بزرگ ایران، خانواده و بازماندگان  و همکاران دانشگاه تسلیت عرض نموده و برای جان باختگان از درگاه خداوند متعال غفران و رحمت الهی مسئلت می نمایم.

علی اکبر ولایتی

کد مطلب 4231008
هادی رضایی

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