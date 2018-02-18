ولایتی حادثه سقوط هواپیمای مسافربری تهران – یاسوج را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل مقام معظم رهبری، در پیامی حادثه جان باختن تعدادی از هموطنان عزیزمان در سقوط هواپیمای یاسوج و از جمله سه نفر از همکاران دانشگاه آزاد اسلامی را تسلیت گفت.

متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا علیه راجعون

خبر جان باختن تعدادی از هموطنان عزیز کشورمان در حادثه برخورد و سقوط هواپیمای مسافربری تهران – یاسوج و همچنین و در این میان نیز سه تن از همکاران عزیز دانشگاه آزاد اسلامی مرحوم آقایان چرمیان، آهنگران و فاطمی طلب جان خود موجب تاسف و تاثر فراوان گردید.

اینجانب درگذشت این عزیزان و همچنین همکاران دانشگاه آزاد اسلامی را به ملت بزرگ ایران، خانواده و بازماندگان و همکاران دانشگاه تسلیت عرض نموده و برای جان باختگان از درگاه خداوند متعال غفران و رحمت الهی مسئلت می نمایم.

علی اکبر ولایتی