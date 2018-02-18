گردهمایی سراسری روحانیون سپاه فردا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ولی فقیه در سپاه در حاشیه جلسه سیاستگذاری و تبیین راهبردهای حرکت روحانیون در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار کرد: در شرایطی که جبهه دشمنان انقلاب اسلامی با سرمایه گذاری و به کارگیری ابزارهای مختلف جنگ تمام عیار و همه جانبه ای را علیه اصول و ارزشهای انقلاب و کانون های مرجع و اعتماد آفرین برای ملت ایران به ویژه روحانیت در دستور کار قرار داده است و تلاش فراوانی در شکاف بین نسل جدید با آموزه ها و عالمان دینی طراحی کرده است ضروری است حوزه های علمیه و آحاد طلاب و روحانیون با هوشمندی و همت درخور سناریوهای شیطانی آنها در این زمینه را خنثی و ابتر سازند.

وی افزود: منظومه رهنمودهای مقام معظم رهبری، مهم ترین وظایف روحانیت در عصر حاضر را هدایت فکری و دینی، هدایت سیاسی و بصیرت افزایی و راهنمایی و حضور در عرصه خدمات اجتماعی قرار داده است.

نماینده ولی فقیه در سپاه، ورود روحانیون و طلاب برای مقابله هوشمندانه و مؤثر با کانون ها و عناصری که درپی نفوذ دادن شبهات و تفکرات غلط درفضای مجازی هستند را از وظایف خطیر امروز روحانیون توصیف و تاکید کرد: جامعه روحانیت به ویژه روحانیون شاغل در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باید این واقعیت را همواره درنظر داشته باشند که تداوم و حرکت صحیح و انقلابی کشور و نقش آفرینی های بموقع و زمان شناسانه مردم در صحنه های نیاز انقلاب و پیش روندگی ایران عزیز بدون حضور مستمر و فعال روحانیت امکان پذیر نمی باشد.

حجت الاسلام سعیدی یادآور شد: عملیاتی کردن منویات و انتظارات مقام معظم رهبری از طلاب و روحانیون و یاری جستن روحانیت از تجارب ارزشمند و راهگشایی تاریخی، موجبات ارتقای اقتدار معرفتی، ایمانی و معنوی جامعه و صیانت از مردم برابر هجمه های دشمن به حوزه باور، اعتقاد و اعتماد آنان را فراهم و تضمین می نماید.

وی با اشاره به سالگرد شهادت آیت اله محلاتی (ره) نماینده حضرت امام (ره) در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و علل محبوبیت آن روحانی عالیقدر در این نهاد انقلابی تصریح کرد: شهید آیت اله فضل اله محلاتی دارای شخصیتی ممتاز و برجسته فکری و عملی بود و با برخورداری از خصلت دشمن شناسی، سازش ناپذیری، انقلابی گری و غیرت دینی و آمادگی برای فداکاری و مجاهدت فی سبیل الله در بین پاسداران انقلاب و رزمندگان اسلام در جبهه های دفاع مقدس محبوب و مورد احترام بود.

حجت الاسلام افزود: در ایام سالگرد آن روحانی ارجمند که نماد ولایت مداری، انقلابی گری و دشمن شناسی محسوب می شود، گردهمایی سراسری روحانیون سپاه با حضور بیش از ۳۰۰۰ تن از روحانیون شاغل در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فردا دوشنبه مورخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶ در تهران و در محل ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار خواهد شد.

وی بازشناسی رسالت و مسئولیت های خطیر روحانیون شاغل در سپاه به ویژه در عرصه پاسخگویی به شبهات و تفکرات غلط و انحرافی و نیز تقویت بنیان های فکری، معرفتی و انقلابی گری نسل جوان سپاه را از وظایف و انتظارات فراروی آنان در مقطع حساس و خطیر کنونی دانست.