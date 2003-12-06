روح وفاق و دوستي بايد ميان ايران و امارات حفظ شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، عبد الرحمن العطيه در گفتگو با روزنامه كويتي الراي العام درباره تنها راه براي خروج از تنش ناشي از مناقشه امارات با ايران برسر جزاير سه گانه گفت : ايراني ها يا مي توانند با گفتگوهاي مستقيم ، راهكاري براي حل اختلاف درباره جزاير ايجاد كنند، به گونه اي كه روح وفاق و دوستي ميان دو طرف را حفظ و پرونده اختلافات را براي هميشه ببندد و يا اينكه به منظور دستيابي به حل مسالمت آميز موضوع را به ديوان عدالت بين المللي ارجاع دهند.

دبير كل شوراي همكاري در پاسخ به اين سوال كه آيا پرونده هسته اي ايران شما را نگران نمي كند، گفت : بدون شك مهارت و توانايي مسوولان ايراني و همراهي آنها با حقايق و واقعيتهاي بين المللي در تعامل با پرونده هسته اي ، بحران را اداره كرد و اين شيوه نشان داد كه همانطور كه همه مي شناسيم ، ايران كشوري اسلامي و همسايه اي مهم است و ما روابط متمايز و حسنه اي با اين كشور داريم و همچنان اميدواريم كه اختلافات موجود درباره جزاير سه گانه حل شود.

وي در مورد عضويت عراق در شوراي همكاري گفت: عضويت اين كشور به معيارها و ضوابطي كه اساسنامه داخلي اين شورا آن را تعيين مي كند ، بستگي دارد. العطيه در عين حال گفت : ما هنوز درخواست براي عضويت در اين شورا را نه از سوي اردن و نه از سوي عراق دريافت نكرده ايم.

به گفته العطيه ، موضوع تروريسم و راه هاي مبارزه با آن بخش مهمي از گفتگوهاي سران شوراي همكاري خليج فارس را در جلسه آينده به خود اختصاص خواهد داد زيرا براي سران شوراي همكاري مبرهن شده است كه بايد با پديده تروريسم مبارزه كنند.

وي تاكيد كرد كه ديدگاه اجماع در كشورهاي عضو شوراي همكاري بر ضرورت حفظ منافع وكاهش رنج هاي ملت عراق در اسرع وقت و حمايت از تلاش هاي كنوني براي انتقال قدرت به عراقي ها و ضرورت حفظ وحدت ملي و استقلال و حاكميت ملي عراق تاكيد دارد. گفتني است بيست و چهارمين نشست سران كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس از 21 ماه دسامبر جاري (30 آذر)در كويت برگزار خواهد شد.