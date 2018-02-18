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۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۲۰:۲۵

در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ؛

یان الیاسون با ظریف دیدار و گفتگو کرد

یان الیاسون با ظریف دیدار و گفتگو کرد

یان الیاسون رئیس اجرائی موسسه مطالعات بین المللی سوئد سیپری(sipri) با وزیر امور خارجه کشورمان در مونیخ دیدار و گفتگو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، یان الیاسون رئیس اجرائی موسسه مطالعات بین المللی سوئد سیپری(sipri) با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در مونیخ دیدار و گفتگو کرد.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می گردد.

کد مطلب 4231449
هادی رضایی

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