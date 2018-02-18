یان الیاسون با ظریف دیدار و گفتگو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، یان الیاسون رئیس اجرائی موسسه مطالعات بین المللی سوئد سیپری(sipri) با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در مونیخ دیدار و گفتگو کرد.

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