نیمی از وکلای استان قزوین بیکارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نسخه چی به مناسبت روز وکیل عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان در محل کانون وکلا گفت: یکی از اساسی ترین حقوق مردم داشتن حق دفاع و وکیل است و این حق زمانی حاصل می شود که در سیستم قضایی قاضی مستقل داشته باشیم و مردم هم بتوانند به وکیل دسترسی آسان داشته باشند.

وی بیان کرد: استقلال وکلا نیز از مهمترین اصولی است که می تواند اعاده حق را ممکن کند و معنای آن این است که وکیل بتواند آزادانه بدون دخالت دولت از کسانی که در معرض اتهام هستند دفاع کند.

نسخه چی بیان کرد: کانون وکلا با حضور افراد نخبه و آشنا به حقوق ظرفیت بسیار بالایی دارد که می تواند در احقاق حق و عدالت نقش کلیدی ایفا کند.

وی گفت: کانون وکلا با مشکلات زیادی هم روبرو هستند که از مهمترین آنها مسائلی است که استقلال آنها را تحت تاثیر قرار می دهد و دغدغه بعدی ثبت موسسات حقوقی از سوی اداره ثبت اسناد است و کسانی که پس از فارغ التحصیلی در رشته حقوق بدون هیچ ضابطه ای به حرفه وکالت مشغول می شوند می تواند فعالان این حرفه را دچار چالش جدی کند.

نسخه چی اظهارداشت: چون بر فعالیت غیرتخصصی این افراد هیچ نظارتی نیست می توان گفت این افراد بیشتر کارچاق کن و واسطه ای عمل می کنند که این روند می تواند مسائل حقوقی را زیر سوال ببرد و اشتغال وکلای متخصص را نیز دچار بحران کند که این وضعیت باید سامان یابد.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین یادآورشد: اگر وکلای کانون نتوانند پرونده بگیرند آینده این حرفه را با چالش جدی مواجه می کند.

وی اضافه کرد: کانون وکلا با بهره مندی از بهترین وکلا برای عموم مردم و امکان دسترسی افراد کم درآمد به وکیل تسخیری و نیز ارائه مشاوره های حقوقی به کسانی که توان مالی مناسبی ندارند تلاش کرده است این حق شهروندی را برای همه مردم مهیا کند.

پذیرش دانشجوی حقوق بیش از حد نیاز است

نسخه چی یکی دیگر از مشکلات کانون وکلا را بی توجهی به نیاز جامعه و پذیرش بیش از حد در رشته حقوق دانست و اظهارداشت: در استان بیش از ۵ هزار دانشجوی حقوق داریم در حالی که ۷۰۰ وکیل پایه یک ما در پذیرش پرونده مشکل دارند و معلوم نیست اگر این دانشجویان وارد بازارکار شوند چه رخ خواهد داد.

وی بیان کرد: باید دانشکده های حقوق کنترل شود و بر اساس نیاز دانشجو بپذیرد تا در آینده دچار مشکل نشویم و افزایش رشته ها و دانشجویان حقوق در شرایط کنونی منطقی نیست.

استفاده از وکیل در دعاوی اجباری شود

نسخه چی در ادامه گفت: در عصر کنونی دیگر داشتن وکیل از اصول اولیه حقوق شهروندی است اما هنوز در جامعه ما این موضوع جا نیفتاده و علیرغم تشکیل پرونده های متعدد در دستگاه قضایی هنوز بسیاری از وکلا بیکارند.

وی اضافه کرد: باید وکالت در همه دعاوی اجباری شود و حتی اگر کسی توان مالی نداشت بتواند از وکیل تسخیری و یا معاضدت قضایی استفاده کند.

نسخه چی اضافه کرد: با استفاده از وکیل می توان از طرح بسیاری از دعاوی و نیز از اطاله دادرسی ممانعت کرد.

۵۷۳ وکیل پایه یک در استان فعالیت دارند

نسخه چی بیان کرد: در حال حاضر در کانون وکلای دادگستری استان ۵۷۳ وکیل پایه یک فعالیت می کنند که دو سوم آنها زیر ۴۰ سال سن دارند و ۵۸ نفر نیز کارآموز داریم که ۴۲ آنها مرد و ۱۶ نفر زن هستند.

وی اضافه کرد: امسال ۵۰ نفر ورودی جدید هم داریم و ۱۰۴ نفر از وکلای ما نیز از خانواده ایثارگران هستند.

نیمی از وکلای استان قزوین بیکارند

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین تصریح کرد: متاسفانه حدود نیمی از وکلای استان قزوین بیکارند و با مشکلات جدی مواجهند و اگر استفاده از وکیل اجباری و همه گیر نشود با بحران جدی در این رشته مواجه خواهیم شد.

نسخه چی یادآورشد: در استان حدود ۱۳ درصد پرونده های محاکم از وکیل استفاده کرده اند و ۸۷ درصد آنها بدون وکیل مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته که نگران کننده است.

وی اضافه کرد: در سال ۹۴ تعداد ۴۳۵ پرونده توسط وکلای کانون مورد رسیدگی قرار گرفت و در سال گذشته این تعداد به ۴۷۳ مورد رسید و امسال این میزان به ۴۹۷ فقره افزایش یافته است.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین بیان کرد: در حوزه معاضدت قضایی هم ۱۵۰ مورد خدمت داده شده و ۱۰ هزار نفر هم از مشاوره حقوقی کانون وکلا استفاده کرده اند.

۵۰ موسسه حقوقی در استان فعال است

وی در ادامه گفت: حدود ۵۰ موسسه حقوقی در استان فعالیت می کند که به دلیل استفاده از وکلای جوان ممکن است در دفاع از موکلین دچار مشکلاتی شوند که برای این مجموعه نیز چالش ایجاد کند که این موازی کاری باید برطرف شود.

نسخه چی بیان کرد: در شهرستان قزوین ۱۰۷ هزار فقره پرونده در سال وارد شده و در سراسر استان در مجموع ۲۲۵ هزار و ۴۸۰ فقره پرونده و در شورای حل اختلاف ۶۳ هزار نفر پرونده وارد شده است که تنها ۵۷۸ وکیل در پرونده ها ورود کرده اند.

وی افزود:تصویب لایحه اصلاح قانون وکالت میتواند بخشی ازمشکلات این گروه راحل کندکه این موضوع در کمیسیون قضایی مجلس از دستور خارج شد که امیدواریم مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

نسخه چی اظهارداشت: مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه هم از نهادهای موازی است که از طریق دستگاه قضایی جذب شده اند و با دریافت پروانه مشاوره مانند وکیل در پرونده ها ورود می کنند که از نگاه ما ایراد دارد و موازی کاری است.

وی گفت: استقلال وکیل مهم است و نباید با این موازی کاری ها این جایگاه را دچار خلل کنیم.

هفته وکیل در استان قزوین برگزار می شود

نسخه چی با اشاره به برنامه های هفته وکیل در قزوین اظهارداشت: گلباران مزار شهدا، نشست خبری، جلسه با مجموعه دستگاه قضایی ورئیس کل دادگستری، مراسم تحلیف ۶۹ نفر از کارآموزان وکالت که در آزمون اختبار پذیرفته شده اند و دیدار با سالمندان از برنامه های هفته وکیل در استان است.

وی گفت: در روز ۱۴ اسفند ماه نیز جشن استقلال کانون وکلا برگزار می شود و دراین هفته مشاوره رایگان از سوی وکلا در دفاتر خود و نیز مساجد و محاکم انجام می شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین بیان کرد: شرکت در المپیک وکلا با نام جام استقلال در کیش از دیگر برنامه های این هفته است که در رشته های فوتسال، والیبال، دو و میدانی و تنیس روی میز برگزار خواهد شد.