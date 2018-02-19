رژیم صهیونیستی از نظام اسلامی ایران می ترسد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد وحیدی رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی در حاشیه همایش اقتصاد دفاع در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اقتصاد دفاع یک مفهوم گسترده است که دفاع اقتصادی، اقتصاد پدافند غیر عامل، اقتصاد امنیت و امنیت ملی را هم در بر می گیرد و در واقع یک دفاع همه جانبه در دکترین دفاعی نظام اسلامی ایران است.

وی ادامه داد: در این همایش به دنبال آن هستیم بنیان های علمی مناسبی برای تحقق اقتصاد دفاع را در کشور و نیروهای مسلح گسترش دهیم. از سوی دیگر تکنولوژی، صنعت دفاع و نگاه اقتصادی به فناوری های دفاعی که در این همایش ارائه می شود برای عملی شدن اقتصاد دفاع بسیار مهم و قابل توجه است.

سردار وحیدی با بیان اینکه در سطح ملی ما بحث اقتصاد دفاع و دفاع اقتصادی را داریم گفت: زمانی که ما از توسعه سواحل مکران سخن می گوییم در واقع از یک بخش دفاعی هم سخن می گوییم که باید اقتصاد دفاع در آن دیده شود. در حوزه خارجی و جنگ اقتصادی که دشمن علیه ما ایجاد کرده و می خواهد کشور را از طریق اقتصادی با مشکل روبرو کند، طبیعتا حوزه اقتصاد دفاع در برابر این جنگ مطرح می شود که نیرو های مسلح در همه این موارد حضور دارند و به بخش های دیگر کشور کمک کنند.

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی در خصوص نمایش روز گذشته نخست وزیری رژیم صهیونیستی در کنفرانس امنیتی مونیخ اظهار داشت: رفتار نابخردانه نخست وزیر رژیم صهیونیستی نشان دهنده ظرفیت بسیار پایین سیاسی آنهاست. جمهوری اسلامی ایران پیشرفته ترین پهباد آمریکا را زمین گیر کرد اما چنین رفتاری از خودش نشان نداد.

وی ادامه داد: اظهارات آنها بی پایه و اساس است و امیدواریم سیاست مداران دنیا عاقل تر از این باشند که حرکت آنها را بپذیرند. البته آنها می خواهند بر مشکلات درونی خود سرپوش بگذارند و توجه را از فساد مسئولان کشورشان به دشمنی خارجی معطوف کنند.

سردار وحیدی درباره سخنان روز گذشته وزیر امور خارجه کشورمان و پاسخ ایران به تهدیدات احتمالی رژیم صهیونیستی نیز گفت: رژیم صهیونیستی از نظام اسلامی ایران بسیار می ترسد و با این نمایش ها می خواهد حمایت دیگر کشورها را برای مقابله با ایران جلب کند.

وی در پایان تاکید کرد: رژیم صهیونیستی به خوبی می دانند روبرو شدن با ایران به فروپاشی آنها می انجامد. جمهوری اسلامی سالهاست که آمادگی دارد چنان ضربه ای به این رژیم بزند که چیزی از آنها باقی نماند.