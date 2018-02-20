تجدید چاپ سه کتاب از تولیدات جبهه فرهنگی انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، کتابهای منتشر شده از سوی دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب با استقبال خوب مخاطبان حوزه نشر مواجه شده است.
کتاب «ابوعلی کجاست» زندگینامه خودگفته «شهید مرتضی عطایی»، از شهدای مدافع حرم است که تحقیق آن را محمدمهدی رحیمی و تدوین آن را نوید نوروزی انجام داده است، این کتاب از نخستین کتابهای تاریخ شفاهی جبهه انقلاب اسلامی است که به تازگی به چاپ پنجم رسیده است.
کتاب «تو شهید نمیشوی» است، که روایتهایی از حیات جاودانه «شهید محمودرضا بیضائی»، از شهدای مدافع حرم است که در کمتر از ۳ ماه به چاپ سوم رسیده است.
کتاب «هشت میلیمتر از انقلاب» که این روزها با تیراژ دوهزار نسخه به چاپ چهارم خود رسیده است، به خاطرات شفاهی «علی میرقطبی» از نحوه ساخت مستند «انقلاب در سبزوار» که با دوربین هشت میلیمتری خود از تمامی اتفاقات راهپیمایی مردم سبزوار علیه رژیم پهلوی فیلم گرفته است، میپردازد.
علاقمندان جهت سفارش و تهیه هر یک از کتابهای دفتر مطالعات جبهه فرهنگی میتوانند نام کتاب مورد نظر خود را به شماره ۰۹۱۹۹۰۳۸۲۷۰ ارسال کنند.
علاقهمندان جهت اطلاع از جدیدترین محصولات فرهنگی انقلاب اسلامی نیز میتوانند به کانال @ammaryar_ir مراجعه کنند.
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