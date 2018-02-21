نفس خوزستان در سینه حبس شده است/لزوم توقف انتقال آب

عامر کعبی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: برای سال آینده بر اذن رهبر معظم انقلاب اسلامکی، یک صد میلیون دلار به منظور مقابله با پدیده ریزگردها و ۵۰ میلیون دلار دیگر نیز برای بهسازی و تکمیل شبکه برق استان خوزستان از محل صندوق توسعه ملی در سال آینده اختصاص می یابد؛ در همین راستا امیدوار هستیم تا بخش عمده مشکل استان در این دو بخش مرتفع شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: مردم این استان به دلیل تشدید مشکلات محیط زیستی تمایل بسیاری به مهاجرت از استان دارند به همین دلیل لازم است تا به بخش محیط زیست خوزستان توجه جدی شود، نفس مردم در سینه حبس مانده و سلامت شهروندان به خطر افتاده است.

کعبی با بیان اینکه در این زمان زندگی مردم استان مختل شده است، تصریح کرد: به دلیل وقوع ریزگردهای مدارس استان تعطیل می شوند و این مسئله آسیب های بسیاری به سیستم آموزشی استان وارد کرده است.

کعبی گفت: دولت باید توجه و اهتمام بیشتری نسبت به حل مشکلات محیط زیستی خوزستان داشته باشد، خوشبختانه در سال جاری بودجه قابل توجهی برای مرتفع کردن مشکل ریزگردها اختصاص یافت؛ در همین راستا دولتمردان باید گزارش بدهند که با این بودجه چه اقداماتی انجام دادند و برای سال آینده نیز چه برنامه هایی در پیش دارند.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بخش عمده ای از کانون های ریزگرد داخلی است، خشک شدن تالاب ها، نخلستان ها و زمین های کشاورزی به دلیل سیاست های غلط و انتقال های محرمانه آب بوده است. حل مشکلات زیست محیطی به یکی از مطالبات مهم مردم استان خوزستان تبدیل شده که نیازمند تعامل و اهتمام بر مبنای صداقت دولت و توجه به حقوق شهروندی در استان است.

کعبی تاکید کرد: انتقال آب های محرمانه و غیرمحرمانه ای که این روزها برای بردن آب خوزستان به استان های دیگر در دستور کار قرار گرفته باید فورا لغو شود تا اندکی از مصایب زیست محیطی خوزستان کاهش پیدا کند و این کوچکترین کاری است که دولت می تواند برای مردم این استان از خود نشان دهد.