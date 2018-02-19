نمایشگاه الکامپ در اهواز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان، طیبه اسماعیلی در خصوص برگزاری نمایشگاه الکامپ در اهواز عنوان کرد: با توجه به تحولی که در حوزه فعالیت های فضای مجازی، بخش خصوصی و شرکت‌های نوپا یا استارتاپ ها در استان انجام شده، امیدوار هستیم تا در این خصوص شاهد نمایشگاه متفاوتی نسبت به سال گذشته باشیم.

وی با بیان اینکه امیدوار هستیم تا نمایشگاهی شایسته خوزستان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار شود، افزود: این نمایشگاه با همکاری استانداری، شرکت‌های بخش خصوصی و اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر نهادهای مرتبط برگزار می شود.

اسماعیلی گفت:در این نمایشگاه یک بخش با عنوان دولت الکترونیک به منظور ارائه توانمندی‌های دولت در حوزه الکترونیک پیش بینی شده است در همین راستا دستگاه های اجرایی در سالن جداگانه ای خدمات الکترونیک خود را به مردم ارائه می دهند. استانداری خوزستان نیز به عنوان دستگاه حاکمیتی در سالن دولت الکترونیک حضور فعال خواهد داشت.

وی تصریح کرد: شرکت های فناوری اطلاعات و ارتباطات از خوزستان و همچنین از سایر استان های در نمایشگاه حضور می یابند؛ همچنین اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت و سرویس تلفن همراه نیز در نمایشگاه شرکت خواهند داشت.

مشاور فناوری اطلاعات و ارتباطات استاندار خوزستان افزود:در بخشی با عنوان الکامپ استارز، شرکت‌های نوپا و بخش بازی‌های رایانه‌ای و فروشگاهی به صورت گسترده در نمایشگاه حضور می یابند.

وی تصریح کرد: در حاشیه نمایشگاه الکامپ کارگاه های آموزشی پیش بینی شده که در حوزه های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات خدمات آموزشی ارائه خواهند داد.

اسماعیلی گفت: مسابقاتی بین استارتاپ های شرکت کننده در نمایشگاه به منظور ایجاد نشاط و انگیزه بیشتر بین شرکت کنندگان برگزار می شود؛ امیدوار هستیم تا این نمایشگاه نوید بخش، اشتغال در خوزستان باشد.