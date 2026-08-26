  1. استانها
  2. خوزستان
۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۴۶

نمایشگاه دستاوردهای دولت امروز در اهواز آغاز به کار می کند

نمایشگاه دستاوردهای دولت امروز در اهواز آغاز به کار می کند

اهواز - نمایشگاه دستاوردهای دولت امروز چهارشنبه در محل نمایشگاه بین المللی اهواز آغاز به کار می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دولت، نمایشگاه دستاوردهای دولت با شعار «دولت پای کار مردم، روایت دفاع و سازندگی» در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی اهواز آغاز به کار می‌کند.

زمان برگزاری این نمایشگاه از چهارم تا هفتم شهریورماه سال جاری تعیین شده است و علاقه‌مندان می‌توانند هر شب از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۲ از غرفه‌های برپا شده بازدید کنند.

در این نمایشگاه، دستگاه‌های اجرایی استان خوزستان ضمن حضور فعال و برگزاری نمایشگاه خدمات دولت، دستاوردها و اقدامات انجام شده در حوزه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را در معرض دید عموم قرار می‌دهند.

این نمایشگاه فرصتی فراهم می‌کند تا مردم با اقدامات انجام شده در شرایط سخت، با تلاش جهادی و همدلی دستگاه‌ها از نزدیک آشنا شوند و با مدیران دستگاه‌های اجرایی به تبادل نظر بپردازند.

کد مطلب 6928265

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها