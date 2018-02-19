استقبال پرشور از ۱۲ آلاله فاطمی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، پیکرهای مطهر ۱۲ شهید گمنام و خوشنام بعدازظهر دوشنبه در آستانه سالروز شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) از مسیر سوادکوه وارد شهر پل سفید در استان مازندران شدند.

پیکر مطهر این آلاله های گمنام در شهر پل سفید با استقبال مردم شهید پرور و ولایتمدار مازندران مواجه شد و عطر و بوی شهادت و ایثار در کوچه ها و خیابان های شهر پیچید، آیین تشییع و استقبال از آلاله های زهرایی در شهر پل سفید و زیرآب با حضور پرشکوه مردم برگزار شد.

این شهدای خوشنام که در زمان شهادت ۲۰ تا ۲۶ سال بوده‌اند، در عملیات‌های رمضان، والفجر یک و هشت، محرم و خیبر به فیض شهادت نائل شدند و روز سه شنبه همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) در مازندران آرام خواهند گرفت.