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۳۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۹:۰۷

ایران به سیستم مالی بین المللی اتحادیه جهانی پست پیوست

ایران به سیستم مالی بین المللی اتحادیه جهانی پست پیوست

با انعقاد نخستین قرارداد بین المللی مبادله حوالجات الکترونیکی خرد میان ایران و قطر، کشورمان به سیستم مالی اتحادیه جهانی پست پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، براساس قرارداد همکاری منعقده بین پست بانک ایران (بانک عامل وزارت ارتباطات) و پست قطر، امکان مبادله حوالجات الکترونیکی بین‌المللی خرد از طریق سیستم مالی بین‌المللی اتحادیه جهانی پست (International Financial System- IFS) بین این دو کشور فراهم شد.

خسرو فرحی مدیرعامل پست بانک ایران در مورد عقد نخستین قرارداد IFS  گفت: بدین ترتیب از طریق سیستم مالی بین المللی اتحادیه جهانی پست، هموطنان می توانند حوالجات ارزی خود را با کشور قطر به راحتی و با کارمزدی مناسب انجام دهند.

وی با تاکید براینکه این قرارداد بین‌المللی در راستای ارائه خدمات حوالجات الکترونیکی ارزی منعقد شده و مبادله روزانه حوالجات ارزی برای هرفرد تا سقف ۲ هزار دلار است، اضافه کرد: پست‌بانک‌ایران به‌عنوان بانک توسعه‌ای و تخصصی حوزه فناوری اطلاعات با ایجاد زیرساختهای فنی و عملیاتی و نصب سیستم نقل و انتقالات مالی بین المللی (IFS) اتحادیه جهانی پست (UPU) آماده برقراری مبادله خدمات حوالجات الکترونیکی دوجانبه با طرف‌های خارجی در چارچوب احکام اتحادیه مذکور است.

کد مطلب 4232303

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