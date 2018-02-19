پدیده در آستانه ناپدیدن شدن از فوتبال/ خطر کسر دومین شش امتیاز

به گزارش خبرنگار مهر، پدیده که فصل هفدهم لیگ برتر را با نتایج قابل قبولی شروع کرد و حتی خود را به عنوان یکی از مدعیان قهرمانی و بالانشینی مطرح کرد، حالا در آستانه انحلال قرار دارد و مشکلات مالی گریبان این تیم را گرفته است.

مدیران جدید پدیده تمایل چندانی به تیمداری ندارند و مشکلات مالی هم بحران جدیدی را برای این تیم بوجود آورده به گونه ای که احتمال انحلال این تیم تا قبل از پایان فصل هفدهم لیگ برتر وجود دارد.

درحالی که مدیران ارشد پدیده قصد کمک کردن به این تیم برای رفع مشکلات مالی اش را ندارد، دردسر جدیدی برای این تیم در راه است و ممکن است شرایط را سخت تر از گذشته کند.

شاگردان رضا مهاجری که نیم فصل اول با خاطر بدهی به زوران کنزوویچ با کسر شش امتیاز مواجه شده بودند حالا در آستانه کسر دومین شش امتیاز هستند که در صورت محقق شدن آن کار این تیم را سخت تر از قبل خواهد کرد.

ایگور پراهیچ، بازیکن پیشین این تیم نیز حدود ۱۴۰ هزار یورو از این باشگاه طلب دارد و با توجه به شکایتی از باشگاه پدیده به فیفا انجام داده در آستانه گرفتن حکم کسر امتیاز قرار دارد. باشگاه پدیده پنج روز فرصت دارد تا بدهی این بازیکن را پرداخت کند.

مدیرعامل باشگاه پدیده پیگیر رفع مشکلات مالی این تیم است اما مدیران ارشد گروه پدیده و همچنین مدیران استانی تمایلی به حمایت از این تیم ندارند و همین امر مشکلات را تشدید کرده است.

پدیده در حالی با این بحران بزرگ مواجه شده که دیگر تیم مشهدی یعنی سیاه جامگان نیز به دلیل مشکلات مالی و نتایج ضعیفی که کسب کرده است در آستانه سقوط به دسته اول قرار دارد و یکی از گزینه ای اصلی سقوط است.

* رضا خسروی