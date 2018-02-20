تالار محدث در کتابخانه ملی گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، مراسم تجلیل و بزرگداشت علامه محدث ارموی با حضور رئیس سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران و نیز چهرههای فرهنگی و ادبی در محل این سازمان در تهران برگزار شد. محدث ارموی از بزرگترین محققان و مصححان متون شیعی بود که در طول نزدیک به چهار دهه، آثار ارزشمندی چون «الغارات»، «النقص»، «الایضاح»، «شرح دعای ندبه» و بسیاری دیگر از متون عربی و فارسی را به جویندگان معارف اهل بیت (ع) عرضه کرد.
اشرف بروجردی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در مراسم بزرگداشت محدث ارموی گفت: تکریم فضلا و اندیشمندان از رسالتهای سازمان است. به ویژه تجلیل از میرجلالالدین محدث ارموی که منشا ثمردهی در این سازمان بوده و در حفظ و نگهداری از آثار ارزشمند این سرزمین نقش بیبدیلی داشته است.
بروجردی با اشاره به حدیث العلماء ورثة الانبیاء تصریح کرد: همه کسانی که اهل دانش اند، امانت پیامبران را به دوش میکشند و امانت پیامبران چیزی به جز انسانسازی و پرورش انسان نیست، ابزار این مسئله نیز علم و دانش است.
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در بخش دیگری از سخنان خود به حدیث «أَنَا مَدِینَةُ الْعِلْمِ وَ عَلِیٌّ بَابُهَا» اشاره و اظهار کرد: تاکید رسول اکرم (ص) بر این است که دست یافتن به علم راهی دارد و راه ورود به علم هم علی ابن ابی طالب (ع) است که دروازه علم و معرفت به حساب میآید.
وی افزود: تلاش امیرالمومنین هم همواره این بود که انسانها حقایق جهان را درک کنند. بنابراین طبیعی است که ما نیز همین رسالت را بر دوش خود احساس کنیم. یعنی هم خود را با علم مزین کنیم و هم وارثان آموختههای بزرگان علم باشیم.
مشاور رئیس جهور با اشاره به نقش محدث ارموی در احیای تراث شیعی خاطر نشان کرد: اصرار و علاقه ایشان به دعای ندبه نماد و نشانهای است برای شیعیان تا این رویکرد را نسبت به جایگاه ائمه در نظر بگیرند.
بروجردی در ادامه گفت: در دوران مسئولیت من در سازمان اسناد و کتابخانه ملی این سازمان موظف است تا هم علما و اندیشمندان را تکریم کند و هم فضا را برای بحث و تبادل نظر اصحاب اندیشه مهیا کند تا یافتههای خود را به نسلهای آینده منتقل کنند.
غلامرضا امیرخانی، معاون کتابخانه ملی هم در سخنانی با اشاره به نقش ارزشمند محدث ارموی در کتابخانه ملی ایران و با اشاره به اسناد قدیمی بیان کرد: طبق این اسناد، مرحوم بیانی تایید کرده که محدث ارموی به همراه دو نفر دیگر عهدهدار تدوین فهرست تفصیلی دویست نسخه از کتابهای خطی کتابخانه ملی شدند.
وی افزود: ایشان کار را تحویل میدهند اما متاسفانه در حال حاضر این فهرست موجود نیست و در سوابق کتابخانه وجود ندارد.
معاون کتابخانه ملی تصریح کرد: نزدیک به ۲۰ سال بعد، با کوشش مرحوم محقق و پس از آن ایرج افشار و کمیسون پنج نفره، متشکل از آقایان مینوی، دانشپژوه، مرحوم زریاب و با حضور ایرج افشار و استاد انوار، این کار خطیر به عهده استاد عبدالله انوار گذاشته میشود و در سال ۱۳۴۳ ایشان اولین نسخه از کتابهای خطی را منتشر میکنند که تا کنون نیز چندین بار تجدید چاپ شده است.
امیرخانی در ادامه گفت: شجره طیبهای که هفتاد سال پیش کاشته شده ادامه دارد و در حال میوه دادن است، با مدیریت آقای اوجبی، مدیرکل فاضل بخش نسخ خطی اکنون جلد پنجاهم نسخ خطی چاپ شده و این روند نیز همچنان ادامه دارد.
حجت الاسلام صدرایی خویی؛ مصحح و فهرستنگار نیز با بیان اینکه قرابتی با محدث ارموی دارد اظهار کرد: عصری که محدث ارموی در آن زندگی میکرد، عصری پرتلاطم و همزمان با جنگهای جهانی بود. به همین دلیل محدث ارموی مجبور میشود به تهران کوچ کند.
صدرایی با اشاره به اینکه محدث ارموی فردی جستوجوگر بود، خاطرنشان کرد: او در ارومیه دو استاد داشت که بسیار روی او اثرگذار بودند. یکی شیخ علی ولدیانی خاکمردانی خویی که هم عالم بود و هم شاعر. دقت ادبی محدث ثمره تحصیل در محضر خاکمردانی بوده است.
وی از سید حسین عرب باغی به عنوان دیگر استاد تاثیرگذار محدث ارموی نام برد و تصریح کرد: او بود که لقب محدث را به میرجلالالدین اعطا کرد و میتوان گفت که اخلاص و تقوای او حاصل زحمات این استاد است.
صدرایی با اشاره به اینکه محدث ارموی فرد متجددی محسوب میشد خاطرنشان کرد: او هیچ وقت به طریقه گذشتگان اکتفا نکرد. در زمانی که بسیار دشوار بود، به استخدام آموزش و پرورش درآمد و در دانشگاه هم تحصیل کرد. او افزود: او زمان را درک و با تحولات جامعه همراهی میکرد.
وی در ادامه گفت: محدث ارموی فردی روشنگر و روشنفکر بود. در زمانهای که بیشتر محققان هم عصر او تنها به زبان عربی اکتفا میکردند، او زبان فارسی را از یاد نبرد؛ چرا که میدانست باید با زبان روز با مردم جامعه ارتباط برقرار کند.
حجت الاسلام نوراللهیان، مشاور سازمان نیز با بیان اینکه محدث ارموی غیرت شیعی و دقت علمی بالایی داشت بیان کرد: او اولین کسی است که در کتابخانه ملی ایران دو جلد فهرست علمی تهیه کرد، البته این کتابها در حال حاضر مفقود هستند.
همچنین در این مراسم، نوراللهیان پیام احمد مهدوی دامغانی را قرائت کرد. در بخشی از این پیام آمده بود: «در طول سالهای ۱۳۲۵ هجری شمسی تا ۱۳۵۵ یقینا و علیالاطلاق هیچ کس به اندازه محدث ارموی در نشر موارث فرهنگی و مفاخر و مناقب آل محمد (ص) موفق نبوده است.
میرهاشم محدث، فرزند محدث ارموی نیز طی سخنانی گفت: پدرم از هر فرصتی برای کسب علم استفاده میکرد و حتی در پانزده سال آخر عمر شریفش عجولتر هم شده بود.
بر اساس این گزارش، در انتهای این مراسم با حضور فضلا و اندیشمندان حاضر در جمع از کتابهای «مطلوب کل طالب»، «تفسیر گازر» و «شرح دعای ندبه» رونمایی و از تالاری که در بخش ایرانشناسی و اسلامشناسی سازمان اسناد و کتابخانه ملی به نام محدث ارموی نامگذاری شده بود، پردهبرداری شد.
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