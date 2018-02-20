به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، کن لوچ، ایزابل کوشت، لوک و ژان پی‌یر داردن، کریستین مونجیو و کلود للوش از جمله فیلمسازانی هستند که در نامه‌ای سرگشاده خواستار حمایت از سینمای اروپا به عنوان یک نیروی متحد در عصر دیجیتال شدند.

این نامه که به امضای ۱۶۰ فیلمساز اروپایی رسیده، زمانی شکل می‌گیرد که اتحادیه اروپا باید برای آخرین بار در دور جدید ارزیابی‌هایش به بررسی برنامه‌های رسانه‌ای خود تا سال ۲۰۲۰ بپردازد. ارزش این برنامه به میزان ۱.۸ میلیارد یورو شامل موارد حساسی چون حوزه‌های مستقل منطقه‌ای، کپی رایت و مالیات بندی در تولید مطالب دیداری و شنیداری بی‌مرز در این بحث‌های قانونی است.

در این نامه آمده است: فرهنگ اروپایی به معنی کنار هم گذاشتن همه تکلیف‌ها و همه راه‌های زندگی و دیدگاه‌ها، همه سنت‌ها، زبان‌ها و تاریخ‌هایی است که تعریف کننده هر کشور مجزاست.

همچنین بر این امر تاکید شده که در زمانه برگزیت و خیزش دیدگاه‌های ناسیونالیستی، اروپا باید این درک را داشته باشد که قدرت آن در توانایی‌اش برای ایجاد گفتمان بین اتحادیه و ملت‌ها و هویت‌های خاص، بیش از هر زمان دیگری ضروری است.

این کارگردان‌ها بر نقش سینمای اروپا و نقش کلیدی آن در ایجاد این دیالوگ تاکید و اشاره کرده‌اند که این سینما بیش از هر زمان دیگری نیاز به حمایت دارد.