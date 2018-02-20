پیکر مطهر شهید «علیرضا آفرین جوبنه»در رشت تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر سه شنبه همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) پیکر مطهر شهید هشت سال دفاع مقدس «علیرضا آفرین جوبنه» که بعداز ۲۹ سال شناسایی شد با حضور گسترده مردم در رشت تشییع و برای خاک سپرده به زادگاهش در سنگر این شهرستان انتقال یافت.

مراسم تشییع پیکر مطهر این شهید تازه تفحص شده از مقابل مقر سپاه ناحیه مرکزی رشت (پل عراق) به سمت میدان فرهنگ انجام شد.

شهید علیرضا آفرین جوبنه که در سال ۶۷ در منطقه زبیدات بعداز ۲۹ سال با انجام آزمایش DNA شناسایی و امروز با حضور مردم شهرستان رشت تشییع و به خاک سپرده شد.

از شهید علیرضا آفرین یک فرزند پسر به یادگار مانده است.

همچنین امروز در شهرستان تالش نیز با حضور مردم پیکر شهید «سید ولی الله جعفری» تشییع و به خاک سپرده شد.