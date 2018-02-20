  1. استانها
  2. هرمزگان
۱ اسفند ۱۳۹۶، ۲۰:۴۶

اعتراض غرفه داران به ناهماهنگی ها؛

برق نمایشگاه غذاهای دریایی خلیج فارس قطع شد/مجوز تمدید ندارند

برق نمایشگاه غذاهای دریایی خلیج فارس قطع شد/مجوز تمدید ندارند

بندرعباس - برق نمایشگاه رنگها و غذاهای دریایی خلیج فارس که از ۲۵ بهمن ماه آغاز به کار کرده بود توسط شهرداری بندرعباس قطع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه رنگها و غذاهای دریایی خلیج فارس که با مجوز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به میزبانی استان هرمزگان در شهر بندرعباس از ۲۵ بهمن ماه با حضور بهروز اکرمی معاون سیاسی و امنیتی استانداری هرمزگان آغاز به کار کرد. این نمایشگاه با حضور ۲۲ استان در پارک غدیر بندرعباس برپا شده بود.

عصر روز سه شنبه شهرداری بندرعباس برق نمایشگاه رنگها و غذاهای دریایی خلیج فارس را به دلیل اتمام زمان نمایشگاه قطع کرد.

هزینه برق را به شهرداری پرداخت کرده ایم

قاسمی پیمانکار برگزارکننده نمایشگاه رنگها و غذاهای دریایی خلیج فارس در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: از عصر روز سه شنبه اول اسفند ماه شهرداری بندرعباس اقدام به قطع برق نمایشگاه کرده است و پاسخگوی مسئولان میراث فرهنگی و برگزار کنندگان نمایشگاه نیست.

وی عنوان کرد: این نمایشگاه با سه روز تاخیر برگزار شد و برای اینکه غرفه داران متضرر نشوند با هماهنگی میراث فرهنگی و گردشگری هرمزگان مقرر شد تا سه روز بیشتر نمایشگاه ادامه پیدا کند.

قاسمی خاطرنشان کرد: روز گذشته هزینه برق نمایشگاه در محل نمایشگاه به شهرداری بندرعباس پرداخت شد ولی متاسفانه عصر امروز برق نمایشگاه قطع شد و تمامی غرفه داران با مشکل روبرو شده اند.

وی با بیان اینکه بهانه شهرداری در روزهای قبل بحثنظافت و نگهبانی بود، افزود: از نیروهای بسیج و نیروی انتظامی به عنوان تامین کننده امنیت نمایشگاه استفاده کرده ایم و طی زمان برگزاری نمایشگاه نظافت را به صورت کامل انجام داده ایم.

قطعی برق نمایشگاه برای میزبانی هرمزگان زیبند نیست

فائقه اتابک معاون میراث فرهنگی و گردشگری هرمزگان با بیان اینکه این نمایشگاه در سطح ملی برگزار شده است، بیان داشت: نمایشگاه رنگها و غذاهای دریایی خلیج فارس با مجوز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شد و در کارگروه گردشگری هرمزگان هم مطرح و مجوز صادر شده است و توقع همکاری از سوی دستگاههای استان برای برگزاری مناسب و در خور شان استان داریم.

اتابک عنوان کرد: این نمایشگاه با حضور فعالان حوزه گردشگری و فرهنگی از 22 استان کشور در پارک غدیر بندرعباس زیرپرچم برگزار شده است و متاسفانه شهرداری بندرعباس امروز عصر اقدام به قطع برق نمایشگاه کرده است و پیگیری ها برای رفع این مشکل در حال انجام است.

نمایشگاه رنگها و غذاهای دریایی خلیج فارس مجوز تمدید ندارد

مصطفی خادم رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری بندرعباس در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: نمایشگاه رنگها و غذاهای دریایی خلیج فارس تا 30 بهمن مجوز برگزاری نمایشگاه از سوی فرمانداری بندعباس را داشت و از امروز شهرداری اقدام به قطع برق کرده است.

وی عنوان کرد: متاسفانه این نمایشگاه هیچگونه قرارداد و تفاهم نامه ای برای برگزاری نمایشگاه با شهرداری بندرعباس نداشته است ولی شهرداری طبق مجوز فرمانداری بندرعباس همکاری کرده است و با توجه به اتمام زمان برگزاری نمایشگاه اقدام به قطع برق کرده است.

خادم با بیان اینکه شهرداری بندرعباس متولی برگزاری نمایشگاه نبوده است، خاطرنشان کرد: شهرداری بندرعباس با توجه به اتمام مجوز قانونی این نمایشگاه از سوی فرمانداری بندرعباس اجازه همکاری با این نمایشگاه ندارد.

کد مطلب 4232953

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها