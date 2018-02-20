برق نمایشگاه غذاهای دریایی خلیج فارس قطع شد/مجوز تمدید ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه رنگها و غذاهای دریایی خلیج فارس که با مجوز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به میزبانی استان هرمزگان در شهر بندرعباس از ۲۵ بهمن ماه با حضور بهروز اکرمی معاون سیاسی و امنیتی استانداری هرمزگان آغاز به کار کرد. این نمایشگاه با حضور ۲۲ استان در پارک غدیر بندرعباس برپا شده بود.

عصر روز سه شنبه شهرداری بندرعباس برق نمایشگاه رنگها و غذاهای دریایی خلیج فارس را به دلیل اتمام زمان نمایشگاه قطع کرد.

هزینه برق را به شهرداری پرداخت کرده ایم

قاسمی پیمانکار برگزارکننده نمایشگاه رنگها و غذاهای دریایی خلیج فارس در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: از عصر روز سه شنبه اول اسفند ماه شهرداری بندرعباس اقدام به قطع برق نمایشگاه کرده است و پاسخگوی مسئولان میراث فرهنگی و برگزار کنندگان نمایشگاه نیست.

وی عنوان کرد: این نمایشگاه با سه روز تاخیر برگزار شد و برای اینکه غرفه داران متضرر نشوند با هماهنگی میراث فرهنگی و گردشگری هرمزگان مقرر شد تا سه روز بیشتر نمایشگاه ادامه پیدا کند.

قاسمی خاطرنشان کرد: روز گذشته هزینه برق نمایشگاه در محل نمایشگاه به شهرداری بندرعباس پرداخت شد ولی متاسفانه عصر امروز برق نمایشگاه قطع شد و تمامی غرفه داران با مشکل روبرو شده اند.

وی با بیان اینکه بهانه شهرداری در روزهای قبل بحثنظافت و نگهبانی بود، افزود: از نیروهای بسیج و نیروی انتظامی به عنوان تامین کننده امنیت نمایشگاه استفاده کرده ایم و طی زمان برگزاری نمایشگاه نظافت را به صورت کامل انجام داده ایم.

قطعی برق نمایشگاه برای میزبانی هرمزگان زیبند نیست

فائقه اتابک معاون میراث فرهنگی و گردشگری هرمزگان با بیان اینکه این نمایشگاه در سطح ملی برگزار شده است، بیان داشت: نمایشگاه رنگها و غذاهای دریایی خلیج فارس با مجوز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شد و در کارگروه گردشگری هرمزگان هم مطرح و مجوز صادر شده است و توقع همکاری از سوی دستگاههای استان برای برگزاری مناسب و در خور شان استان داریم.

اتابک عنوان کرد: این نمایشگاه با حضور فعالان حوزه گردشگری و فرهنگی از 22 استان کشور در پارک غدیر بندرعباس زیرپرچم برگزار شده است و متاسفانه شهرداری بندرعباس امروز عصر اقدام به قطع برق نمایشگاه کرده است و پیگیری ها برای رفع این مشکل در حال انجام است.

نمایشگاه رنگها و غذاهای دریایی خلیج فارس مجوز تمدید ندارد

مصطفی خادم رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری بندرعباس در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: نمایشگاه رنگها و غذاهای دریایی خلیج فارس تا 30 بهمن مجوز برگزاری نمایشگاه از سوی فرمانداری بندعباس را داشت و از امروز شهرداری اقدام به قطع برق کرده است.

وی عنوان کرد: متاسفانه این نمایشگاه هیچگونه قرارداد و تفاهم نامه ای برای برگزاری نمایشگاه با شهرداری بندرعباس نداشته است ولی شهرداری طبق مجوز فرمانداری بندرعباس همکاری کرده است و با توجه به اتمام زمان برگزاری نمایشگاه اقدام به قطع برق کرده است.

خادم با بیان اینکه شهرداری بندرعباس متولی برگزاری نمایشگاه نبوده است، خاطرنشان کرد: شهرداری بندرعباس با توجه به اتمام مجوز قانونی این نمایشگاه از سوی فرمانداری بندرعباس اجازه همکاری با این نمایشگاه ندارد.