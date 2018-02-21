تلاش برای ارتقای کف حقوق هنرمندان تحت پوشش بیمه

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا نوربخش مدیر عامل خانه موسیقی در ابتدای نشست ماهانه اعضای خانه موسیقی ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام فاطمیه و سانحه سقوط هواپیمای مسافربری تهران - یاسوج به تغییرات اخیر مدیریتی کشور در سال جاری اشاره کرد و گفت: در دولت، شورای شهر و مدیریت شهر تهران تحولاتی را شاهد بودیم که امیدواریم تاثیرات مثبت و مهمی در موسیقی کشور داشته باشد.

جلسه اعضای شورای عالی خانه موسیقی با معاون وزیر ارشاد

وی در ادامه با اشاره به فعالیت های شورای عالی خانه موسیقی گفت: شورای عالی خانه موسیقی که راس هرم خانه موسیقی است فصل نوین فعالیت های خود را آغاز کرده است. اعضای این شورا از هنرمندان با سابقه کشور و توسط مجمع عمومی خانه موسیقی تشکیل می شوند و بزرگترین مرجع سیاستگذاری موسیقی در خانه موسیقی و در کشور هستند که اتفاقات موسیقی را رصد کرده و برای آن ریل گذاری می کنند. به هر صورت استاد شجریان در فصل جدید فعالیت ها با توجه به اینکه در همه این سنوات به عنوان رییس شورای عالی خانه موسیقی حضور داشت، شاید به دلیل کسالت پیش آمده تا مدتی نتوانند در جلسات شورای عالی حضور داشته باشد به همین منظور شورای عالی تصمیم گرفت وی به عنوان رییس افتخاری شورای عالی حضور داشته باشد. برای اینکه در پیشبرد امروز اخلالی پیش نیاید در انتخابات اخیر شورای عالی، فرهاد فخرالدینی به عنوان رییس شورا انتخاب شد و قرار است با عزم جزم، انگیزه و اراده قوی اهداف خانه را به پیش ببرد و مسایل موسیقی را با جدیت دنبال کرده و رهنمود های خود را داشته باشد.

مدیرعامل خانه موسیقی همچنین به برگزاری جلسه ویژه اعضای شورای عالی خانه موسیقی با معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اشاره کرد و توضیح داد: در هفته گذشته نیز آقای حسینی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به جلسه شورای عالی دعوت شد که اعضای شورای عالی نقطه نظرات، دغدغه ها و نگرانی های خودشان را بیان کردند. به هر حال ما همواره نگاهمان با مسئولان فرهنگی کشور تعاملی بوده مگر آنکه خود مدیران نخواهند از این تعامل بهره مند باشند. این در حالی است که در تمام این سالها تمام ارکان خانه موسیقی مشی کمک و تعامل بوده، زیرا به این معتقد هستیم که باید با دستگاه های فرهنگی کشور تعامل داشته باشیم تا امور را پیش ببریم. دغدغه ما موسیقی است و هر کجایی که ببینیم کاستی ای وجود دارد تذکر می دهیم و مسائل را دنبال می کنیم. هر جایی که نیاز باشد هم با جدیت بیشتری مسائل را گوشزد می کنیم.

واگذاری امور تخصصی موسیقی به تنها نهاد صنفی موسیقی

نوربخش در ادامه با اشاره به شعار دولت تدبیر و امید مبنی بر سپردن امور هنری به صاحبان صنف که با همراهی جامعه فرهنگی و هنری مواجه شد، گفت: همه جامعه فرهنگی هنری به همین دلیل در کنار دولت بودند و ما سعی کردیم در همین راستا به استقرار دولت دوازدهم کمک کنیم. در همین راستا هم در حضور معاون هنری وزیر نکته ها گفته و این آمادگی از سوی خانه موسیقی و شورای عالی برای مشورت اعلام شد. امیدواریم اتفاقات خوبی در موسیقی بیفتد و دیگر لغو کنسرت نداشته باشیم و بانوان نوازنده ما هم مشکلاتی در کشور برای اجرای موسیقی نداشته باشند.

مدیر عامل خانه موسیقی درباره نحوه حضور نمایندگان اصناف هنری در هیات مدیره صندوق اعتباری هنر عنوان کرد: بنده به عنوان نماینده اهالی موسیقی در هیات مدیره صندوق اعتباری هنر عضو هستم. در آنجا فعالیت هایی برای بیمه هنرمندان دارد صورت می گیرد که روند سریع تری را طی کند. ما در بخش بیمه تکمیلی هم سعی کردیم انتخاب خوبی برای بیمه ای که خدماتی را ارایه می کند، داشته باشیم. همه شرکت های بیمه ای خدماتی را عرضه می کنند و روال کار به این صورت است که با همه بیمه ها مکاتبه می کنیم و معمولا بیمه ای که خدمات بهتری را عرضه می کند انتخاب می کنیم البته اشکالی که هم اکنون در بیمه تکمیلی پیدا شده این است که در صندوق، سامانه ای جدید ایجاد شده که نقش انسانی حذف شده و رایانه طرف کاربران قرار گرفته و کندی و اخلالی وجود دارد اما مطمئن باشید بیمه ای که هم اکنون به عنوان بیمه تکمیلی انتخاب شده بالاترین سطح خدمات را داراست.

نوربخش در پایان سخنانش گفت: بیمه ای که الان برای اهالی موسیقی وجود دارد، کف حقوق قانون کار را برای هنرمندان درنظر گرفته اما ما الان مشغول بررسی و پیگیری ارتقای این کف حقوق هستیم که امیدوارم این موضوع نیز به زودی محقق شود. البته لازمه تحقق چنین روندی بر این مبناست که اعتباری در بخش دولتی اختصاص داده شده و محل آن نیز مشخص شود ضمن اینکه در بخش هایی که طرح تکریم وجود دارد شاهد ارتقای تسهیلات باشیم. به هر صورت ما به جد دنبال این مسایل هستیم و امیدوارم در روزهای آغازین سال آینده گزارشی دقیق از این مسایل به شما بدهم.

در ادامه هاله وزیری مجری برنامه، نامه‌ای را که از سوی اهالی موسیقی به ریاست جمهوری برای جلوگیری از تعطیلی دانشکده موسیقی علمی کاربردی واحد ۱۱ نوشته شده بود قرائت کرد و از هنرمندان شرکت کننده در نشست خواست تا این نامه را امضا کنند. اجرای ساز و آواز مسعود جاهد نوازنده نی و محمود جاهد خواننده بخش دیگری از نشست ماهانه خانه موسیقی را تشکیل می داد.