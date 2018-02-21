۳ قزوینی در اردوی تیم ملی تیراندازی

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم برخورداری و الهام هریجانی در تپانچه و مهدیه عباسی فر در تفنگ از قزوین به مرحله جدید اردوی تیم ملی دعوت شدند.

اردوهای آمادگی تیم ملی تیراندازی در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به منظور حضور موفق در رقابت های دانشجویان جهان مالزی و مسابقات آسیایی جاکارتا از امروز تا ۲۱ اسفند برگزار می شود.

مجموعه ورزشی آزادی تهران میزبان این رقابت ها است.

کاراته کاهای قزوینی به مرحله اول انتخابی تیم ملی نوجوانان و جوانان پسر دعوت شدند

در رده سنی نوجوانان، امیرحسین زینلی، معراج محمدی از قزوین، سعید رمضانی، حسین رجبی، حمیدرضا حیدریان از قزوین به اردوی انتخابی فراخوانده شدند.

در رده سنی جوانان هم سید محمدامین طباطبایی، مهدی بابایی و محمدرضا کاظمی پور قزوینی های دعوت شده به اردوی انتخابی هستند.

مرحله اول انتخابی کاراته پسران برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا و المپیک ۲۰۱۸ بوینوس آیرس ۶ اسفند در سالن شهید کبگانیان تهران برگزار می شود که در نهایت در هر وزن یک نفر گزینش خواهد شد.

نایب قهرمانی تنیسور قزوینی در تور ایرانی

حمیدرضا طاهرخانی تنیسور ملی پوش قزوینی در دور چهارم مسابقات تور ایرانی بزرگسالان کشور، با نتیجه ۴_۲ برابر حریف تهرانی در بازی فینال شکست خورد و نایب قهرمان شد.

این رقابت ها طی سه روز با شرکت ۶۵ بازیکنان برتر رنکینک ملی در زاهدان برگزار شد.

مجید آرازخانی داور باتجربه قزوینی هم در این رقابت ها قضاوت کرد.

آغاز دور برگشت رقابت های لیگ یک فوتسال بانوان با برد تیم کاسپین قزوین

در ادامه رقابت های لیگ یک فوتسال بانوان کشور و در مرحله برگشت، که از روز گذشته آغاز شد، تیم فوتسال بانوان کاسپین روز گذشته بازی نخست با نتیجه پر گل ۱۶ بر ۱ شهربابک را از پیش رو برداشت.

در ادامه این رقابت ها با تیم های هیئت فوتبال یزد، اندیمشک، پیشرو تکین و اسفراین به میدان می رود، این رقابت ها تا ۴ اسفند در اندیمشک برگزار می شود.

تیم فوتسال بانوان کاسپین قزوین در مرحله رفت با میزبانی عنوان دوم گروه را کسب کرده بود.

هفته دوم لیگ یک والیبال جوانان استان جام فجر با شناخت برترین ها برگزار شد

در بازی های این هفته در سالن بعث قزوین، تیم مجیدی ۳ بر ۱ تیم موذن را شکست داد، تیم الوند هم با نتیجه ۳ بر ۲ تیم احسان را از پیش رو برداشت.

در بازی سوم هفته در تاکستان، تیم سپهرالکتریک ۳ بر ۲ تاکستان میزبان را مغلوب کرد.

در آخرین بازی هفته امروز در بوئین زهرا، تیم بوئین زهرا میزبان آبیک خواهد بود.

تیم هندبال نوجوانان استان در رقابت های قهرمانی کشور به مصاف حریفان می رود

نماینده استان در مرحله نهایی رقابت های نوجوانان مناطق شمال کشور، در گروه یک با تیم های مشهد، کرمانشاه و قم هم گروه است.

این رقابت ها با شرکت ۸ تیم تا ۶ اسفند به میزبانی کرمانشاه پیگیری می شود.

مسابقات فوتسال رده های پایه استان قرعه کشی شد

بر اساس قرعه کشی رقابت های فوتسال رده های استان، ۳۵ تیم در رده های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و امید با هم به رقابت می پردازند.

در این رقابت ها، در رده نونهالان۱۳تیم، در رده نوجوانان۷تیم، در رده جوانان ۱۲تیم و رده امید۳ تیم با هم رقابت می کنند.

رقابت های رده سنی جوانان و امید از فردا به میزبانی شهر های محمدیه و شریفیه آغاز می شود.