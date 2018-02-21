بازار شب عید تخم مرغ ، مرغ و گوشت قرمز متعادل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حمید ورناصری با اشاره به اینکه واردات تخم مرغ به منظور تنظیم بازار و جلوگیری از نوسان قیمت این محصول پروتئینی انجام شده است افزود: پس از شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان و کاهش میزان تولید تخم مرغ در کشور شاهد افزایش قیمت این محصول بودیم بنابراین وزارت جهاد کشاورزی مجوز واردات ۳۵۰۰ تن تخم مرغ را با همکاری بخش خصوصی صادر کرد.

وی گفت: با توجه به افزایش تقاضا در بازار شب عید و با مجوز وزارت جهاد کشاورزی شرکت پشتیبانی امور دام ۱۰ هزار تن تخم مرغ وارد کرده که در حال ورود و توزیع به بازار است.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود: بخش دیگری از نیاز بازار از محل تولید مازاد تخم مرغ که در سنوات گذشته صادر می شد تامین خواهد شد.

ورناصری گفت: وزارت جهاد کشاورزی به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مرغداران کشور برنامه های حمایتی از واحدهایی که به علت شیوع آنفلوآنزا از مدار تولید خارج شدند اجرا می کند و عملیات جایگزینی جوجه های تخم گذار در این واحدها در حال اجراست.

وی تاکید کرد: از اول اسفند عرضه وسیع تخم مرغ با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار در سراسر کشور آغاز می شود و محدودیتی نیز برای واردات وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود: با شروع فصل گرما میزان تقاضا برای تخم مرغ کاهش می یابد و به نظر می رسد وارداتی که تاکنون انجام شده است پاسخگوی نیاز بازار باشد.

ورناصری همچنین گفت: در بازار تهران با توجه به میزان تقاضای بالای روزانه ۱۰۰ تا ۱۱۰ تن تخم مرغ توزیع می شود.

وی میزان ذخایر گوشت مرغ را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: گوشت مرغ منجمد براساس تقاضای بازار هر استان تعیین شده است و در میادین میوه و تره بار و صنوف عرضه می شود.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: قیمت هر کیلو گوشت مرغ منجمد بصورت عمده ۵۸۰۰ تومان و قیمت هر کیلو گوشت مرغ منجمد برای مصرف کننده ۶۲۰۰ تومان تعیین شده است.

ورناصری افزود: براساس بخشنامه معاون اول رئیس جمهور ارگان ها و سازمان ها باید نیاز خود را از ذخایر گوشت مرغ شرکت پشتیبانی امور دام تامین کنند و این شرکت برای تامین نیاز آمادگی کامل دارد.

وی تاکید کرد: بازار گوشت مرغ آرام و متعادل است.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام درباره بازار شب عید گوشت قرمز گفت: گوشت قرمز منجمد و گوشت تازه گوسفندی وارداتی موجود است و مصرف کنندگان می توانند هر کیلو لاشه را با قیمت ۳۳ هزار تومان از فروشگاه های زنجیره ای و میادین میوه و تره بار تهیه کنند.

ورناصری افزود: گوشت تازه وارداتی علاوه بر لاشه بصورت قطعه بندی در ظرف های بسته بندی شده نیز با قیمت مصوب توزیع می شود.

وی تاکید کرد: هیچگونه محدودیتی برای عرضه گوشت قرمز وجود ندارد.