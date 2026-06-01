توزیع مرغ منجمد تنظیم بازاری در خراسان جنوبی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی روشن ظهر دوشنبه در جمع رسانهها با اشاره به اجرای طرح صیانت از سفره مصرفکنندگان، اظهار کرد: توزیع مرغ منجمد تنظیم بازاری از طریق فروشگاههای زنجیرهای و مراکز عرضه محصولات پروتئینی در سراسر خراسان جنوبی آغاز شده و هیچ محدودیتی برای تأمین و عرضه این محصول وجود ندارد.
وی بیان کرد: مرغ منجمد تنظیم بازاری بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار با قیمت هر کیلوگرم ۲۶۰ هزار تومان به مصرفکنندگان عرضه میشود و شهروندان میتوانند این محصول را از مراکز تعیینشده تهیه کنند.
مدیرکل پشتیبانی امور دام خراسان جنوبی با اشاره به کیفیت مناسب مرغهای عرضهشده افزود: این محصولات از محل ذخایر راهبردی شرکت پشتیبانی امور دام تأمین شده و با کیفیت مطلوب در اختیار مردم قرار میگیرد.
روشن با تأکید بر اینکه نگرانی در زمینه تأمین مرغ منجمد وجود ندارد، گفت: به میزان نیاز بازار، مرغ منجمد تنظیم بازاری توزیع خواهد شد و در حال حاضر هیچ محدودیتی برای عرضه این محصول پیشبینی نشده است.
نظر شما